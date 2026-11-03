Giovedì Nero Milano: Ponzani ribatte a La Russa sulla strage del 1973

La storica Michela Ponzani contesta Ignazio La Russa, definendo il Giovedì Nero del 1973 un piano eversivo e non goliardia. Analisi delle responsabilità politiche e giudiziarie.

La storica Michela Ponzani ha pubblicato un nuovo intervento sul quotidiano Il Domani, affrontando direttamente le polemiche sorte con il presidente del Senato, Ignazio La Russa. L'articolo ricostruisce con rigore i fatti del 12 aprile 1973, noto come il Giovedì Nero di Milano. In quell'occasione, la violenza neofascista portò all'uccisione dell'agente di polizia Antonio Marino. Ponzani respinge con fermezza la narrazione di La Russa, secondo cui gli eventi furono semplici episodi estemporanei o goliardici.

Contestazione alla riscrittura della storia

Michela Ponzani sottolinea che pretendere che i ricordi personali possano riscrivere la storia è un'assurdità. Le fonti documentali hanno sempre il diritto di veto sulle interpretazioni politiche. La storica ricorda che La Russa, all'epoca, era il responsabile provinciale del Fronte della gioventù. Non può quindi liquidare quella giornata come un semplice episodio di violenza isolata. Gli eventi del 1973 non furono la goliardata di ragazzotti che volevano giocare alla guerriglia. Furono invece il frutto avvelenato di un preciso disegno eversivo. Questo disegno era pronto a fare molti morti, come documentano le indagini successive.

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Il ruolo di La Russa e la prefettura

La ricostruzione storica evidenzia come il raduno missino fosse stato esplicitamente vietato dalla prefettura. Nonostante il divieto, i militanti neofascisti si presentarono comunque in piazza Tricolore a Milano. Gli scontri furono caratterizzati dall'uso di pietre, spranghe e bottiglie molotov. La situazione degenerò fino al lancio di una bomba che causò la morte dell'agente Antonio Marino. Ponzani evidenzia come questa violenza non sia stata casuale. Al contrario, era parte di una strategia coerente. La presenza di La Russa come dirigente locale rende la sua attuale posizione politica particolarmente rilevante nel dibattito sulla memoria storica.

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Strategia eversiva e precedenti bellici

La storica collega gli eventi di Milano a precedenti attentati terroristici neofascisti. Cita specificamente il fallito attentato ferroviario del 7 aprile 1973. Questo attentato era stato progettato dal neofascista Nico Azzi. Nell'ordinanza del 1995, il giudice Guido Salvini ricostruì il passaggio degli ordigni. Gli esplosivi provenivano dal deposito della Fenice. Arrivarono poi a Vittorio Loi e Maurizio Murelli. Entrambi furono coinvolti negli scontri del 12 aprile 1973. Secondo Ponzani, si tratta di due episodi legati da una stessa strategia eversiva. Queste conclusioni sono tuttavia da intendersi come ipotesi investigative. Non costituiscono una sentenza definitiva in sede penale.

Distinzione tra responsabilità politiche

Il punto cruciale sollevato da Ponzani riguarda la distinzione tra responsabilità giudiziarie e responsabilità politiche. Chi ha ricoperto ruoli dirigenti nella mobilitazione missina non può sottrarsi alle domande. I cittadini e la storia hanno il diritto di conoscere il ruolo avuto da ciascun attore. La storia non si riscrive con i ricordi privati. Le fonti archivistiche e giudiziarie hanno la precedenza. Ignazio La Russa, come attuale presidente del Senato, deve affrontare queste domande. La democrazia richiede trasparenza sulla violenza del passato. Non serve l'autorizzazione dei potenti per parlare. Gli archivi sono lì per garantire la verità storica.