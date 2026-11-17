Il giudice delle indagini preliminari non applica i domiciliari a Francesco De Gennaro. Non ci sono indizi gravi per depistaggio, ma emergono nuove ipotesi sulla regia criminale.

Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di misure cautelari nei confronti dell'ex capo della Polizia Francesco De Gennaro. La decisione chiude un capitolo procedurale specifico, ma lascia aperte importanti interrogative sul ruolo dell'ex numero uno delle forze dell'ordine nel contesto delle indagini sulle tragedie del 1992.

Nuove prospettive sulla regia criminale

La motivazione del giudice sottolinea come le indagini abbiano portato alla luce elementi significativi. Sebbene tali elementi non siano sufficienti per fondare una pronuncia cautelare, essi aprono nuove prospettive. Queste nuove direttrici investigative si collocano nel solco delle accertate deviazioni processuali avvenute nel processo relativo alla strage di via D'Amelio. Il GIP ha evidenziato la necessità di esaminare il contesto più ampio e la possibile esistenza di una 'cabina di regia' nascosta dietro le stragi avvenute in quell'anno drammatico.

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La tutela dell'immagine del funzionario

Resta acquisito agli atti che De Gennaro ha cercato di celare informazioni alla conoscenza degli inquirenti. La condotta messa in atto non riguarda il suo ruolo di privato cittadino, ma quello di pubblico ufficiale. Questa mancata trasparenza ha spinto il giudice a valutare con particolare attenzione la sua posizione. La mancata applicazione dei domiciliari non esclude però che siano emerse criticità nella collaborazione del funzionario con la magistratura.

Mancanza di indizi per il depistaggio

Le indagini sinora svolte non consentono di affermare, con un giudizio di gravità indiziaria, che le condotte fossero finalizzate a sviare le investigazioni. Nello specifico, non esistono prove gravi che dimostrino come eventuali azioni di depistaggio fossero dirette a inquinare le inchieste sulle stragi portate avanti dai pubblici ministeri nisseni. Il GIP ha quindi ritenuto insussistente il requisito della pericolosità sociale per l'applicazione di misure restrittive.

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Riferimenti al processo via D'Amelio

La decisione del giudice richiama esplicitamente quanto già accertato nel processo sul depistaggio delle indagini di via D'Amelio. Questo precedente giudiziale funge da bussola per le nuove indagini attuali. Il magistrato ha sottolineato come sia necessario mantenere alta l'attenzione sul contesto storico-politico. La ricerca della verità sulle cause profonde delle efferatezze del 1992 continua a essere l'obiettivo primario.

Prospettive future per le indagini

La non applicazione dei domiciliari non significa la chiusura del fascicolo. Al contrario, l'apertura di nuove prospettive sulla possibile regia criminale indica che le indagini procedono. Gli investigatori ora devono concentrarsi sull'identificazione delle figure chiave dietro le stragi. La posizione di De Gennaro resta sotto osservazione per eventuali sviluppi futuri che potrebbero chiarire il suo effettivo coinvolgimento o la sua conoscenza degli eventi.