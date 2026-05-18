Giro d'Italia 2024: Blackie in maglia rosa, Gall e la sfida per il podio

Michael Blackie domina il Giro d'Italia 2024 con una sorpresa in salita, mentre Gall punta al podio. La Decathlon CMA CGM Team è in grande forma e Filippo Ganna potrebbe essere la carta trump.

L'edizione 2024 del Giro d'Italia è in corso e sta già regalando molte sorprese. Dopo le prime nove tappe, il danese Michael Blackie ha conquistato la maglia rosa , dimostrando una grande forma soprattutto in salita, dove ha perso solo 35 secondi da Jonas Vingegaard.

Un risultato sgualdente, che ha superato tutte le attese. Gall, invece, è attualmente il secondo in classifica generale e ha mostrato una crescita importante. La Decathlon CMA CGM Team, sua squadra, sta avendo un'ottima stagione inizio anno e Gall è un debolinaro che può ancora sperare nella vittoria.

Tuttavia, il suo cammino potrebbe essere ancora imbastito dai problemi di stomaco che lo hanno limitato nella tappa di domenica. Gall dovrà fare meglio di Blackie e degli altri corridori che la precedentano di classifica se vuole tornare a inacobrare il gruppo. La grande incegnita riguarda Filippo Ganna, vincitore della prima crono, che potrebbe essere crucial per il morale degli azzurri e per la classifica finale.

Il campione italiano di cronometro è sempre veloce, ma serviranno gambe solide per ribaltare la classifica. La lotta per il podio è più aperta che mai e i prossimi appuntamenti in salita regaleranno grandi emozioni. La squadra Decathlon CMA CGM Team sembra in ottima forma e potrebbe cercare di sfruttare il restante percorso per ribaltare ogni preeggiata. Anche se la maglia rosa è per il momento saldamente in mano a Blackie, la corsa è lunga e tutto può ancora succedere





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