Giro d'Italia 2026, 18esima tappa: da Fai della Paganella a Pieve di Soligo, ultima chance per i velocisti

La 18esima tappa del Giro d'Italia 2026 si corre oggi tra Fai della Paganella e Pieve di Soligo. 167 km con dislivello di 2050 metri, ultima occasione per i velocisti prima delle montagne. Jonas Vingegaard in maglia rosa.

Oggi, giovedì 28 maggio, si corre la 18esima tappa del Giro d'Italia 2026: la Fai della Paganella - Pieve di Soligo, 167 km con un dislivello di 2050 metri.

Questa tappa rappresenta l'ultima opportunità per i velocisti prima delle impegnative tappe di montagna che concluderanno la Corsa Rosa. Ieri, nella 17esima tappa, il danese Michael Valgren ha vinto ad Andalo in una frazione di 3300 metri di dislivello tra Lombardia e Trentino. Jonas Vingegaard mantiene saldamente la maglia rosa con un vantaggio di 4 minuti e 3 secondi su Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) e 4 minuti e 27 secondi su Thymen Arensman (Netcompany Ineos).

Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), terzo al termine della 17esima tappa, è rientrato in top-ten nella classifica generale, dimostrando una condizione in crescita. Afonso Eulalio della Bahrain Victorious resta la maglia bianca Conad del Giro d'Italia, riservata ai giovani, con un margine di 2 minuti e 17 secondi su Davide Piganzoli della Visma e 4 minuti e 23 secondi sul francese Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team).

Il percorso della Fai della Paganella - Pieve di Soligo è vario e insidioso, adatto a chi cerca l'azione da lontano. Dopo la partenza da Fai della Paganella, i corridori si congiungono alla valle dell'Adige con la salita di Civezzano (4,9 km al 6,2%), poi si prosegue su un tracciato ondulato ma prevalentemente in discesa fino a Primolano. Qui si affrontano le brevi Scale di Primolano (3a categoria, 3,2 km al 3,9%) per entrare nella valle del Piave.

L'ultima parte della tappa si snoda tra le colline del Prosecco, con le brevi ma impegnative salite di Combai (1,9 km al 6,2%), Tarzo e il celebre Muro di Ca' del Poggio (1,1 km al 12,3%), che potrebbe fare da trampolino per gli attaccanti. Il finale, a Pieve di Soligo, potrebbe vedere una volata, ma è probabile che gli uomini di classifica e gli scalatori vogliano testare le gambe prima delle tappe decisive del weekend, che includono durissime salite alpine.

Tra i favoriti di giornata spiccano Filippo Ganna (Netcompany Ineos), Alberto Bettiol (XDS Astana) e Alec Segaert (Bahrain Victorious), ma anche corridori come Orluis Aular (Movistar), Corbin Strong (NSN), Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) e Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) potrebbero cercare un successo di prestigio. La tappa sarà trasmessa in chiaro su RaiSport dalle 13:15 e su Rai 2 dalle 14:00, e in streaming gratuito su Raiplay.

Per gli abbonati, il Giro è visibile su Eurosport, HBO Max, Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels. Con l'avvicinarsi della conclusione del Giro d'Italia 2026, ogni tappa diventa cruciale per la classifica generale e per le ambizioni dei singoli corridori. La 18esima tappa potrebbe riservare sorprese e regalare emozioni fino all'ultimo chilometro





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