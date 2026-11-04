Giro d'Italia 2026: Monza Cronometro, Sondrio-Alto Passo del Aprica e Salite Leggende

Il Giro d'Italia 2026 torna a Monza per la cronometro. Dalla prima tappa lombarda, il percorso sfida le Alpi con il Mortirolo e l'Aprica. Ecco le date e i dettagli del percorso.

Il Giro d'Italia si conferma come uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno, promettendo un percorso ricco di sfide e scenari mozzafiato. La corsa rosa tornerà a toccare territorio lombardo con una cronometro che partirà dall'Autodromo Nazionale di Monza. Questa specialità richiama sempre l'attenzione degli appassionati per la pura sfida contro il tempo.

Cronometro Monza e Prima Tappa Lombarda

La prima tappa, di chiara impostazione cronometrata, coprirà un tracciato di 37,3 chilometri. Il percorso sarà quasi completamente pianeggiante e connetterà Monza a Milano. I corridori dovranno gestire al meglio l'energia per affrontare questo breve ma intenso spezzone. L'arrivo in città milanese segnera l'inizio di una gara che promette grandi emozioni.

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Prima di questo appuntamento, il percorso affronterà altre salite notevoli come il Ghisallo e il Culmine di San Pietro. Queste asperità preannunciano già il carattere difficile della competizione. La prima tappa lombarda sarà decisiva per le classifiche generali. I protagonisti del ciclismo mondiale si contenderanno i primi metri di vantaggio.

Tappa Alpina Sondrio-Alto Passo del Aprica

Dopo la pausa del 24 maggio, il 25 maggio si disputerà una delle tappe più impegnative dell'edizione. La tappa Sondrio-Aprica attraverserà le Alpi per una distanza totale di 192 chilometri. Questo spezzone metterà a dura prova le gambe dei corridori e le loro strategie di squadra.

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La scalata del Mortirolo verrà affrontata due volte, partendo entrambe le volte dal versante di Mazzo. La ripetizione di una salita così ripida cambia completamente la dinamica della corsa. I leader dovranno controllare le loro energie per i finali in quota. La leggenda del Mortirolo non deluderà le attese.

Il passaggio sul leggendario Passo dell'Aprica è un altro tassello fondamentale del percorso. La vetta offre panorami straordinari che rendono ogni pedalata un'esperienza unica. I ciclisti dovranno superare questa barriera per puntare all'arrivo. La classifica generale subirà probabilmente una scossa importante.

Impatto sul Territorio e Prossimi Passi

Il passaggio dei corridori attraverso città, montagne e scenari da cartolina avrà un impatto significativo sul territorio. Le tappe lombarde e alpine attireranno migliaia di tifosi che seguiranno la corsa. L'energia della gara si farà sentire in ogni paese attraversato. I Comuni coinvolti si preparano ad accogliere un pubblico numeroso.

Ogni salita leggendaria e ogni sfida contro il tempo saranno un appuntamento da segnare in calendario. Gli appassionati avranno l'occasione di vivere da vicino la tensione delle gare. La preparazione delle squadre sarà cruciale per affrontare questi percorsi. La competizione si prospetta molto equilibrata e dinamica.

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Le prossime settimane saranno decisive per confermare i favoriti del titolo. I tempi di cronometro e le ascensioni alpine definiranno le gerarchie. Il Giro d'Italia 2026 si annuncia come un'edizione storica per il fascino delle salite. I tifosi potranno seguire ogni dettaglio del percorso con attenzione.