Giro d’Italia 2026: Partenza dalla Bulgaria, Maglia Rosa celebrativa e Vingegaard sfida Pogacar

Il 109° Giro d’Italia prenderà il via l’8 maggio dalla Bulgaria, con un percorso che toccherà anche l’Italia e vedrà Jonas Vingegaard sfidare i rivali per la vittoria finale. La Maglia Rosa celebrerà gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Il conto alla rovescia è iniziato per il 109° Giro d’Italia, che prenderà il via venerdì 8 maggio dalla Bulgaria . Questa sarà la sedicesima partenza nella storia della corsa che si svolgerà al di fuori dei confini italiani.

L’arrivo, presentato ieri, sarà ancora una volta a Roma, domenica 31 maggio, per l’ottava volta nella storia del Giro. La presentazione della tappa conclusiva ha avuto luogo presso la sala della Protomoteca del Campidoglio, con la partecipazione di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, Urbano Cairo, Presidente di Rcs MediaGroup, e Paolo Bellino, amministratore delegato di Rcd Sports & Events. La tappa finale sarà strutturata in due parti, con un circuito di 9.5 km interamente all’interno delle vie della città.

Durante l’evento romano è stata svelata anche la Maglia Rosa del Giro d'Italia 109. Quest’icona senza tempo della corsa, simbolo di eccellenza sportiva, si arricchisce per l’edizione 2026 di significati ancora più profondi, legati alla storia e all’identità del Paese. All’interno del colletto è stata inserita una dedica speciale per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana, con la scritta “Lo sport che unisce, l’Italia che ispira” accompagnata dalla dicitura “1946-2026 – 80 anni – Repubblica Italiana”.

Tra i favoriti alla vittoria spicca Jonas Vingegaard, al suo debutto nella Corsa Rosa, che punta a superare la concorrenza di Tadej Pogacar, suo avversario al Tour de France. Il danese, con 48 successi al suo attivo, tra cui due vittorie alla Grande Boucle (2022 e 2023) e una alla Vuelta nel 2025, si presenta come uno dei corridori più attesi.

Tuttavia, dovrà affrontare l’assenza di Wout Van Aert, un elemento chiave della sua squadra, a causa di un infortunio. Il Giro d’Italia 2026 dovrà fare a meno anche di Joao Almeida, Mikel Landa e Richard Carapaz, mentre Tadej Pogacar e Paul Seixas si concentreranno sul Tour de France. L’Italia punterà su Giulio Pellizzari, corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe, che ha dimostrato un ottimo stato di forma vincendo il Tour of the Alps e ottenendo un buon piazzamento alla Tirreno-Adriatico.

Altri corridori italiani da tenere d’occhio sono Giulio Ciccone, Filippo Ganna e Jonathan Milan. La Grande Partenza si svolgerà in Bulgaria, con le prime tre tappe da Nessebar a Burgas e Sofia. Successivamente, la corsa si trasferirà in Italia, con partenza da Catanzaro e tappe in Basilicata, Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Veneto. La tappa più impegnativa sarà quella da Feltre ad Alleghe, con un dislivello di 5.000 metri





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