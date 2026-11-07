Giro d'Italia 2027: 3418,9 km, Monte Zoncolan e cronometro Monza-Milano

Il Giro 2027 si correrà dal 8 al 30 maggio. 21 tappe, 3418,9 km e il ritorno al Monte Zoncolan. Cronometro Monza-Milano e arrivo finale a Roma.

La Società Giro d'Italia S.p.A. ha confermato i dettagli ufficiali per la Centodecima edizione della Corsa Rosa, programmata per disputarsi tra il sabato 8 e la domenica 30 maggio 2027. L'evento sportivo, riconosciuto come la gara a tappe su strada più prestigiosa d'Italia, coprirà un percorso totale di 3418,9 chilometri, caratterizzati da una sfida altimetrica complessiva di 50250 metri di dislivello positivo. Questo programma tecnico impegnerà i corridori professionisti per tre settimane consecutive, con un calendario suddiviso in 21 tappe che bilanciano velocità, salita e prova contro il tempo.

Il Calendario e la Geografia del Percorso

La competizione partirà da Trieste per la prima tappa, per poi spostarsi immediatamente in Slovenia per la seconda frazione, che andrà da Ljubljana a Koper. La terza tappa, da Cervignano a Possagno, riporterà il gruppo in Italia con 163 chilometri di tracciato tecnico. Il percorso attraverserà l'Emilia-Romagna con la tappa Argenta - Misano Adriatico, dove l'Autodromo Marco Simoncelli ospiterà presumibilmente la prima grande volata del mese. Subito dopo, la quinta tappa da Filottrano a Sarnano-Sassotetto rappresenterà il primo banco di prova serio per i favoriti alla classifica generale, con un arrivo in quota che metterà alla prova gli uomini di classifica.

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La corsa proseguirà lungo la costa adriatica con la tappa Alba Adriatica - Lanciano, per poi affrontare una cronometro individuale di 19,6 chilometri con arrivo in salita da Sulmona a Campo di Giove. Il sabato successivo, il Giro tornerà a Napoli per il sesto anno consecutivo, prima di chiudere la prima settimana con la tappa Itri - Subiaco-Monte Livata del domenica 16 maggio. Questa frazione conclusiva dei primi nove giorni offre un altro arrivo in quota impegnativo per gli scalatori.

La Seconda Settimana e le Proseguimenti Tecnici

Dopo il primo giorno di riposo, la seconda settimana si aprirà con una frazione lunga e movimentata da Palombara Sabina a Norcia, per 218 chilometri e 3.600 metri di dislivello, attraverso l'Appennino centrale. Il giorno successivo, la tappa da Gualdo Tadino a Scarperia con arrivo all'Autodromo del Mugello sarà la più lunga di questa edizione, offrendo un'ulteriore opportunità per i velocisti prima di entrare in Toscana. La tredicesima tappa, da Borgo Val di Taro a Reggio Emilia, con 176 chilometri, offrirà un profilo più semplice rispetto alle sfide alpine imminenti.

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Il secondo fine settimana promette decisioni cruciali per la classifica generale. Il sabato la Carovana Rosa salirà da Cantù Arena ai Piani di Bobbio/Valtorta, affrontando 187 chilometri e 4.900 metri di dislivello, scalando il Ghisallo, il Culmine di San Pietro, Miragolo San Salvatore e Alino. La domenica sarà dedicata alla cronometro di 37,3 chilometri da Monza a Milano, con partenza dall'interno dell'Autodromo Nazionale, un test puro contro l'orologio che potrebbe stravolgere gli equilibri.

La Terza Settimana e il Ritorno alle Dolomiti

La fase decisiva della competizione inizierà dopo il secondo riposo, con la tappa da Sondrio ad Aprica. Questa frazione di 192 chilometri e 5.700 metri di dislivello includerà la doppia ascesa al Mortirolo e al Gavia, noto come Cima Coppi, rendendola una giornata determinante per i podisti. Subito dopo, una breve tappa da Chiari a Vo' darà nuova possibilità ai velocisti, prima di tornare in montagna con la frazione Rovereto - Madonna di Campiglio.

Uno dei momenti più attesi sarà il ritorno al Monte Zoncolan dopo sei anni, nella tappa che partirà da Pordenone. L'ascesa delle Alpi Carniche verrà affrontata dal versante di Ovaro, il luogo dove nel 2018 il ciclista britannico Chris Froome si impose in una delle gare più iconiche degli ultimi anni. Questa scalata, insieme al Monte Zoncolan, garantisce che le Alpi rimangano il regno esclusivo degli specialisti della salita.

La Conclusione a Roma e le Classifiche Finali

La Corsa Rosa si concluderà nella Città Eterna con la passerella finale ai Fori Imperiali, una tradizione consolidata che per la nona volta nella storia e per il quinto anno consecutivo ospiterà il vincitore. Il podio verrà consegnato il 30 maggio 2027, con il vincitore della rosa che solverà il Trofeo Senza Fine. Questo traguardo simbolico chiude un percorso di 3418,9 chilometri che ha attraversato regioni diversificate, offrendo spettatori e corridori un'esperienza sportiva complessa e affascinante.

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Il programma 2027 include sei tappe prevalentemente piatte dedicate alla velocità, otto di media montagna, cinque di alta quota e due prove cronometrate individuali. Questa distribuzione statistica riflette la volontà dell'Organizzazione di garantire una gara equa e spettacolare, capace di premiare sia gli specialisti della fuga sia i campioni di resistenza. L'arrivo finale a Roma conferma l'importanza strategica della capitale nel calendario ciclistico internazionale.

La gestione del dislivello totale di 50250 metri richiede una preparazione atletica eccezionale, divisa strategicamente nei tre distinti periodi della competizione. I primi nove giorni testano la resistenza continua, la seconda settimana affina le capacità di risposta negli sterrati e nelle ripide ascese appenniniche, mentre la terza settimana premia l'efficienza pura sulle alte quote alpine. Questo equilibrio tecnico definisce la natura unica del Giro d'Italia.

Il successo di questa edizione dipenderà anche dalla capacità dei corridori di adattarsi ai cambi repentini di ritmo richiesti da tappe come quella di Norcia o le salite verso i Piani di Bobbio. L'assenza di grandi pianure finali nelle ultime tappe assicura che il titolo non sia assegnato all'ultimo istante in una volata di massa, ma premierà la coerenza mantenuta su 3418,9 chilometri di gara reale.