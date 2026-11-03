Giro d'Italia 2027: il percorso completo tra salite leggendarie e cronometro

Scopri il calendario ufficiale del Giro d'Italia 2027. Dalla partenza a Trieste all'arrivo a Roma, passando per Zoncolan, Gavia e Mortirolo. Ecco tutte le tappe.

La direzione sportiva del Giro d'Italia ha ufficialmente presentato il percorso della edizione 2027. La corsa partirà da Trieste il 8 maggio per concludersi a Roma il 30 maggio. Il percorso totale coprirà 3.418,9 chilometri in 23 giorni di gara. Il calendario include otto arrivi in salita e due cronometro individuali.

Partenza da Trieste e arrivo a Roma

La corsa inizia con un percorso che attraversa diverse regioni italiane. La partenza ufficiale avviene dalla città di Trieste il 8 maggio. L'arrivo finale si terrà nella capitale Roma il 30 maggio. La tappa iniziale è stata studiata per offrire uno spettacolo visivo unico. I corridori affronteranno subito le prime sfide del percorso.

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Il tracciato complessivo è stato disegnato per testare tutte le specialità del ciclismo su strada. I velocisti troveranno sei tappe piane dedicate esclusivamente a loro. I cruscotti individuali saranno due, per separare gli scalatori dai passisti. Le salite sono il vero cuore battente di questo Giro d'Italia 2027.

Passi leggendari e memorie di Michele Scarponi

Il percorso include tre delle salite più temute del ciclismo mondiale. Lo Zoncolan verrà affrontato dal versante di Ovaro. Il Mortirolo e il Gavia saranno presenti nel programma ufficiale. Queste salite separeranno i campioni dai migliori scalatori.

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La tappa del 12 maggio partirà da Filottrano. La partenza da questa città rende omaggio a Michele Scarponi. La tappa coincide con il decennale della morte del ciclista marchigiano. La memoria del corridore sarà presente in ogni chilometro percorso.

Il calendario prevede anche passaggi attraverso autodromi famosi. Misano, Mugello e Monza faranno parte del tracciato ciclistico. Queste sezioni offriranno percorsi ad alta velocità ai piloti. Le curve delle piste automobilistiche saranno affrontate in sella alle biciclette.

Dettagli delle tappe e giorni di riposo

La terza tappa si svolgerò il 10 maggio. Cervignano del Friuli ospiterà la partenza per Possagno. La distanza totale sarà di 163 chilometri. I corridori affronteranno un percorso misto tra pianura e colline.

La quinta tappa sarà decisiva per la classifica generale. Filottrano darà il via ai 139 chilometri per Sarnano Sassotetto. La salita finale sarà il banco di prova per gli avversari. Chiarezza tattica sarà fondamentale per vincere questa tappa.

La cronometro individuale si terrà il 14 maggio a Sulmona. La distanza sarà di 19 chilometri verso Campo di Giove. Questo passaggio determinerà le posizioni tra i migliori scalatori. Ogni secondo contterà per la vittoria finale del Giro.

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Il riposo è previsto il 17 maggio. I corridori potranno recuperare fisicamente per la seconda settimana. La undicesima tappa porterà da Gualdo Tadino a Mugello. La lunghezza sarà di 220 chilometri il 19 maggio.

Conclusione del percorso verso la capitale

La tredicesima tappa partirà da Borgo Val di Taro. L'arrivo sarà a Reggio Emilia per 176 chilometri. Questa tappa offrirà paesaggi diversi ai ciclisti. Le condizioni climatiche potranno variare sensibilmente.

La diciassettesima tappa si terrà il 26 maggio. Chiari darà il via a 194 chilometri per Vo'. Questo segmento potrebbe essere cruciale per le classifiche secondarie. La fatica accumulata si farà sentire nelle gambe dei corridori.

Il Giro d'Italia 2027 promette di essere un evento storico. La combinazione di salite, cronometro e autodromi crea un equilibrio unico. I tifosi potranno seguire la gara in molte regioni italiane. Il percorso celebra la storia e la bellezza del ciclismo italiano.