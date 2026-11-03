Giro d'Italia 2027: Presentato il percorso da Trieste a Roma di 3418,9 km

Scoperto il tracciato della 110esima edizione del Giro d'Italia 2027. Dal 8 al 30 maggio si correranno 3418,9 km con partenza da Trieste e arrivo storico a Roma.

La undicesima edizione del Giro d'Italia dedicata alla memoria di Ennio Morricone è ufficialmente realtà, rivelando un percorso che unirà l'Italia a Trieste alla capitale Roma. Il 3 novembre, presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma, è stata presentata l'edizione 110 della Corsa Rosa, programmata dal 8 al 30 maggio 2027.

La cerimonia ha visto la presenza degli attori Elio Germano e Maria Chiara Giannetta, protagonisti della commedia romantica italiana "Noi, un po' meglio", che hanno contribuito a svelare al pubblico i dettagli tecnici della prossima grande sfida ciclistica.

Percorso Totale e Classificazione delle Tappe

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Il tracciato della prossima edizione del Giro d'Italia si estenderà da Trieste a Roma, coprendo una distanza totale di 3418,9 chilometri. I corridori dovremo affrontare un dislivello complessivo di 50250 metri lungo 23 frazioni suddivise per tipologia. Il programma prevede sei tappe dedicate esclusivamente ai velocisti, otto tappe di media montagna, cinque di alta montagna e due cronometro individuali. Questa distribuzione tecnica garantisce un equilibrio tra le classi di corridori, offrendo opportunità concrete per le diverse specialità presenti nel mondo professionistico.

Partenza da Trieste e Tappe in Slovenia

La prima tappa del Giro 2027 prevede la partenza e l'arrivo a Trieste, con un percorso che include uno sconfinamento in Slovenia e tre insidie altimetriche negli ultimi 40 chilometri. La seconda frazione, da Ljubljana a Koper, si svolgerà interamente in territorio sloveno, mantenendo alto il livello di attenzione internazionale. La terza frazione, da Cervignano a Possagno, riporta la corsa in Italia proponendo un tracciato insidioso di 163 chilometri. Il percorso continuerà quindi verso l'Emilia Romagna con la tratta Argenta-Misano Adriatico, dove l'Autodromo Marco Simoncelli ospiterà un probabile arrivo in volata per i velocisti.

Omaggio a Michele Scarponi e Primi Giorni Impegnativi

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La quinta tappa, da Filottrano a Sarnano-Sassotetto, rappresenterà il primo banco di prova serio per i favoriti alla classifica generale. La partenza avverrà da Filottrano, dove il Giro d'Italia omaggerà Michele Scarponi a dieci anni dalla sua scomparsa. La corsa proseguirà lungo l'Adriatico con la frazione Alba Adriatica-Lanciano, per poi affrontare una cronometro individuale con arrivo in salita di 19,6 chilometri da Sulmona a Campo di Giove. Nel fine settimana la Corsa tornerà a Napoli per il sesto anno consecutivo, per risalire poi verso il Lazio con la tappa Itri-Subiaco-Monte Livata. Questo arrivo in quota chiuderà i primi nove giorni di gara, definiti molto impegnativi dalla direzione tecnica.

Appennino Centrale e il Ritorno al Mugello

Dopo il primo giorno di riposo, il Giro riparte dal Lazio verso l'Appennino centrale con la tappa Palombara Sabina-Norcia. Questa frazione di 218 chilometri presenta 3.600 metri di dislivello con un percorso ricco di saliscendi. Il giorno successivo, la frazione da Gualdo Tadino a Scarperia è la più lunga di tutta la corsa, offrendo una nuova chance per i velocisti grazie all'arrivo all'Autodromo del Mugello. La gara prosegue in Toscana con l'inedita tappa Montecatini Terme-Zeri, definita Tappa Bartali, che include l'ascesa del Passo dei Due Santi. La tredicesima tappa da Borgo Val di Taro a Reggio Emilia offrirà un profilo più semplice, con 176 chilometri ideali per il gruppo dei velocisti.

Settimana Decisiva e Ritorno al Zoncolan

Il secondo fine settimana si annuncia cruciale per la classifica generale, con una tappa di 187 chilometri da Cantù Arena ai Piani di Bobbio/Valtorta. Questo tratto prevede ben 4.900 metri di dislivello e l'ascesa di Ghisallo, Culmine di San Pietro, Miragolo San Salvatore e Alino. La domenica seguirà una cronometro di 37,3 chilometri da Monza a Milano, con partenza dall'Autodromo Nazionale. Nella fase decisiva della gara, la frazione Sondrio-Aprica di 192 chilometri presenterà 5.700 metri di dislivello e il doppio passaggio al Mortirolo e al Gavia. Il Giro tornerà sul Monte Zoncolan dalla frazione Pordenone-Ovaro, scalando le Alpi Carniche dal versante dove Chris Froome vinse nel 2018.

Conclusione Storica a Roma e Trofeo Senza Fine

La corsa proseguirà con la tappa Rovereto-Madonna di Campiglio, settimo arrivo in salita dell'edizione, per poi affrontare la Rovereto-Sacile. Questa frazione lunga 199 chilometri con 3.000 metri di dislivello rappresenterà l'ultima occasione per gli attaccanti prima dell'ultimo arrivo in quota. L'edizione 110 si chiuderà, come ormai consuetudine, con la passerella conclusiva a Roma. Per il quinto anno consecutivo, il vincitore della Corsa Rosa solleverà il Trofeo Senza Fine nella Città Eterna, concludendo un percorso che attraverserà regioni, città e memorie storiche dell'Italia intera.