Giro d'Italia, 20esima tappa: la Gemona del Friuli - Piancavallo decisiva per la classifica

La 20esima tappa del Giro d'Italia 2026, la Gemona del Friuli - Piancavallo, si corre oggi con doppia salita finale. La corsa rende omaggio alle vittime del terremoto del 1976. Jonas Vingegaard cerca il quinto successo.

Oggi, sabato 30 maggio, il Giro d'Italia 2026 vive la sua 20esima tappa, la temuta Gemona del Friuli - Piancavallo . Una frazione che promette spettacolo e rappresenta l'ultima vera occasione per ribaltare la classifica generale prima della passerella finale di Roma.

Il percorso, lungo 163 km, si snoda tra le montagne del Friuli-Venezia Giulia, con un doppio passaggio sull'ascesa finale di Piancavallo, una salita che ha scritto pagine memorabili della corsa rosa. La tappa è dedicata alle vittime del terremoto del 6 maggio 1976, che devastò la regione. La maglia rosa indosserà un simbolico messaggio: Il Friuli ringrazia e non dimentica. Anche il vincitore di tappa riceverà una maglia speciale sul podio.

Il tracciato prevede una prima parte ondulata che attraversa la piana del Tagliamento nei dintorni di Gemona. Si segnalano la breve salita di Forgaria nel Friuli e il GPM di Clauzetto, che introduce nella Val Cosa. Da qui si raggiunge Maniago e poi Montereale Valcellina, dove inizia il circuito finale di circa 53 km con la doppia scalata del Piancavallo. Le strade della prima parte sono tortuose ma ampie e ben pavimentate.

Dopo il primo passaggio sul Piancavallo, si scende verso il lago di Barcis con una discesa impegnativa, seguita da una galleria di oltre 4 km in leggera discesa, perfettamente illuminata e con fondo eccellente. Il percorso torna pianeggiante fino ad Aviano, dove parte l'ultima ascesa. Gli ultimi 15 km sono interamente in salita: i primi 10 km sono molto ripidi, con pendenze attorno al 9% e punte del 14%.

Al km 10.9 la strada spiana e scende leggermente, poi riprende a salire con pendenze più moderate (max 8%). L'ultimo chilometro è articolato, sempre leggermente in salita, con arrivo su un'ampia semicurva al 1.5% di 100 metri, largo 7.5 metri su asfalto. Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), maglia rosa con 4 minuti e 3 secondi su Felix Gall e 5 minuti e 4 secondi su Jai Hindley, è il grande favorito per la vittoria di tappa.

Il danese punta al quinto successo personale in questo Giro. La Visma, reduce dal trionfo di Sepp Kuss a Alleghe (Piani di Pezzè) il 29 maggio, ha già ottenuto cinque vittorie in questa edizione. Anche Davide Piganzoli, compagno di squadra di Vingegaard, potrebbe avere il via libera per conquistare la prestigiosa frazione.

La lotta per il podio coinvolge Gall (Decathlon CMA CCM Team), Hindley (Red Bull - Bora - Hansgrohe), Thymen Arensman (NetCompany Ineos) e Derek Gee (Lidl-Trek), distaccato di 6 minuti e 31 secondi. Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), sesto in classifica a 7 minuti e 26 secondi, e lo stesso Piganzoli, ottavo a 8 minuti e 29 secondi, si contenderanno la maglia bianca Conad di miglior giovane (under 26).

Giulio Ciccone, in testa alla classifica della maglia azzurra degli scalatori, darà il massimo in questa tappa per consolidare il primato. La 20esima tappa del Giro d'Italia 2026 si disputa oggi, sabato 30 maggio, con partenza dal km 0 alle 11:15 e arrivo previsto intorno alle 15:59. Sarà trasmessa in chiaro su RaiSport e, dalle 14, su Rai 2, oltre che in streaming gratuito su Raiplay.

Per gli abbonati, la corsa è visibile su Eurosport, HBO Max, DAZN, Discovery+ e Prime Video Channels. Una giornata di grande ciclismo in una cornice mozzafiato, che renderà omaggio alla memoria delle vittime del terremoto e celebrerà la resilienza del Friuli





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