Giro d'Italia a Milano domenica 24 maggio: il programma completo

Articolo che descrive il programma dettagliato della 15esima tappa della Corsa Rosa 2026, che partirà da Voghera intorno alle ore 13.40 per arrivare sul traguardo di Corso Venezia intorno alle 17. Il giro passerà attraverso Milano quattro volte e il circuito che lo accompagnerà avrà un totale di 16,3 chilometri.

Giro d'Italia a Milano domenica 24 maggio: il circuito cittadino , le strade chiuse , gli orari e i bus deviati. Il programma completo La Corsa Rosa partirà da Voghera intorno alle ore 13.40 per arrivare sul traguardo di Corso Venezia intorno alle 17, per la 15esima tappa della Corsa Rosa 2026, che partirà da Voghera intorno alle ore 13.40 per arrivare sul traguardo di Corso Venezia intorno alle 17, dove si svolgeranno anche le premiazioni.

Per la 90esima volta una tappa della Corsa Rosa avrà il suo traguardo in città, a dimostrazione del profondo legame tra Milano e il Giro d'Italia, che proprio qui ha visto początku la sua storia con la prima edizione del 1909





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tour De France Giro D'italia Milano Circuito Cittadino Strade Chiuse Orari Pubblicità Villaggio Del Giro Lungo Via Marina Giroland Villaggio Del Giro - Milano Il Temperino Della Velocità Torno Della Rossa Versioni E Abilità Etapas Pistole Di Prove Curriculum Vitae Tre Mostre Panna Prima Pista Patria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Giro d'Italia: strade chiuse e orari della tappaMilanoPer la 90esima volta una tappa della Corsa Rosa avrà il suo traguardo in città, a dimostrazione del profondo legame tra i ciclisti e Milano.

Read more »

La presentazione della 13^ tappa del Giro d'ItaliaSi resta in Piemonte, arrivo a Verbania

Read more »

Il Giro d’Italia del Gusto: tra Alessandria e Verbania i sapori netti della tradizione piemonteseUn percorso pianeggiante lungo 188 chilometri che si snoda tra le province del Piemonte

Read more »

Giro d'Italia a Milano: strade chiuse, orari e divieti del 24 maggioTutto quello che c'è da sapere su percorso e viabilità

Read more »