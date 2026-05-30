Giro d'Italia - Risultati e classifiche

Tutte le informazioni sulle prestazioni e le classifiche del Giro d'Italia.

35 KM ALL'ARRIVO - Si forma un sestetto là davanti. Heuns, Crescioli e Arrieta hanno raggiunto Warbasse, Leknessund e Jack Haig. 1'40'' di margine per loro sul gruppo maglia rosa.

Non c'è più Geens che è stato ripreso dal gruppo. -38 KM ALL’ARRIVO - Crescioli e Arrieta raggiungono Heuns in discesa. Questo terzetto ha 14’’ di ritardo su Warbasse, Jack Haig e Leknessund. -41,6 KM ALL'ARRIVO - Sempre Haig, Warbasse, Leknessund in testa con 1'26'' di vantaggio sul gruppo maglia rosa.

Siamo ancora in discesa. Nel mezzo Geens e Heuns. -50 KM ALL'ARRIVO - E con questo piazzamento, Ciccone è ufficialmente la maglia azzurra del Giro. Con Vingegaard non può più raggiungere l'abruzzese visto che ci sono 'solo' 50 punti in palio.

-50 KM ALL'ARRIVO - La classifica scalatori aggiornata: 1. Giulio Ciccone 277 punti; 2. Jonas Vingegaard 216; 3. Einer Rubio 164; 4. Jardi van der Lee 108; 5. Felix Gall 100





repubblica / 🏆 32. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giro D'italia Risultati Classifiche Prestazioni Sport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Diretta 18 tappa Giro d'Italia 2026 - la RepubblicaSegui su la Repubblica la diretta on-line della 18 tappa del Giro d'Italia: posizioni, fughe, traguardi volanti e ritiri

Read more »

Il Giro d'Italia scollina sulla Cima Coppi dell'edizione: si va sul GianLa presentazione della 19^ tappa

Read more »

Giro d'Italia 2026, Stuyven regala a Magnier una vittoria in volata sull'ultima tappaNella 18esima tappa del Giro d'Italia 2026, con arrivo a Pieve di Soligo, Paul Magnier ha conquistato la vittoria grazie al lavoro perfetto del suo apripista Jasper Stuyven. Nonostante le difficoltà del percorso e la carenza di tappe per velocisti, il gruppo è rimasto compatto fino al traguardo, permettendo una volata di gruppo in cui Magnier ha avuto la meglio su Edoardo Zambanini e Jonathan Milan.

Read more »

Giro d'Italia 2026, 19^ tappa Feltre-Alleghe: percorso e altimetriaLeggi su Sky TG24 l'articolo Giro d'Italia 2026, 19^ tappa da Feltre ad Alleghe: percorso e altimetria

Read more »