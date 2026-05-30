Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Giro d'Italia - Risultati e classifiche

Sport News

Giro d'Italia - Risultati e classifiche
Giro D'italiaRisultatiClassifiche
📆5/30/2026 1:25 PM
📰repubblica
38 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 35% · Publisher: 53%

Tutte le informazioni sulle prestazioni e le classifiche del Giro d'Italia.

35 KM ALL'ARRIVO - Si forma un sestetto là davanti. Heuns, Crescioli e Arrieta hanno raggiunto Warbasse, Leknessund e Jack Haig. 1'40'' di margine per loro sul gruppo maglia rosa.

Non c'è più Geens che è stato ripreso dal gruppo. -38 KM ALL’ARRIVO - Crescioli e Arrieta raggiungono Heuns in discesa. Questo terzetto ha 14’’ di ritardo su Warbasse, Jack Haig e Leknessund. -41,6 KM ALL'ARRIVO - Sempre Haig, Warbasse, Leknessund in testa con 1'26'' di vantaggio sul gruppo maglia rosa.

Siamo ancora in discesa. Nel mezzo Geens e Heuns. -50 KM ALL'ARRIVO - E con questo piazzamento, Ciccone è ufficialmente la maglia azzurra del Giro. Con Vingegaard non può più raggiungere l'abruzzese visto che ci sono 'solo' 50 punti in palio.

-50 KM ALL'ARRIVO - La classifica scalatori aggiornata: 1. Giulio Ciccone 277 punti; 2. Jonas Vingegaard 216; 3. Einer Rubio 164; 4. Jardi van der Lee 108; 5. Felix Gall 100

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

repubblica /  🏆 32. in İT

Giro D'italia Risultati Classifiche Prestazioni Sport

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Diretta 18 tappa Giro d'Italia 2026 - la RepubblicaDiretta 18 tappa Giro d'Italia 2026 - la RepubblicaSegui su la Repubblica la diretta on-line della 18 tappa del Giro d'Italia: posizioni, fughe, traguardi volanti e ritiri
Read more »

Il Giro d'Italia scollina sulla Cima Coppi dell'edizione: si va sul GianIl Giro d'Italia scollina sulla Cima Coppi dell'edizione: si va sul GianLa presentazione della 19^ tappa
Read more »

Giro d'Italia 2026, Stuyven regala a Magnier una vittoria in volata sull'ultima tappaGiro d'Italia 2026, Stuyven regala a Magnier una vittoria in volata sull'ultima tappaNella 18esima tappa del Giro d'Italia 2026, con arrivo a Pieve di Soligo, Paul Magnier ha conquistato la vittoria grazie al lavoro perfetto del suo apripista Jasper Stuyven. Nonostante le difficoltà del percorso e la carenza di tappe per velocisti, il gruppo è rimasto compatto fino al traguardo, permettendo una volata di gruppo in cui Magnier ha avuto la meglio su Edoardo Zambanini e Jonathan Milan.
Read more »

Giro d'Italia 2026, 19^ tappa Feltre-Alleghe: percorso e altimetriaGiro d'Italia 2026, 19^ tappa Feltre-Alleghe: percorso e altimetriaLeggi su Sky TG24 l'articolo Giro d'Italia 2026, 19^ tappa da Feltre ad Alleghe: percorso e altimetria
Read more »



Render Time: 2026-05-30 16:25:49