Giro d'Italia: Verso un Finale Epico in Piazza del Plebiscito a Napoli

Una tappa veloce e tecnica da Paestum a Napoli, con un arrivo spettacolare tra basolato e pavé nel cuore della città partenopea.

Il Giro d'Italia continua a scrivere la sua epica storia attraverso i paesaggi mozzafiato della penisola, spostando ora l'attenzione verso una frazione che, pur essendo breve nella distanza, promette di essere intensamente movimentata.

La tappa che ci porterà da Paestum a Napoli si snoda per 141 chilometri, un percorso che a prima vista potrebbe sembrare semplice per l'assenza di grandi vette o ascese estenuanti, ma che nasconde insidie tattiche notevoli per ogni corridore del gruppo. Dopo aver affrontato giornate di sofferenza estrema tra le asperità della Calabria e le salite della Basilicata, e prima di dover misurare le proprie forze contro il temibile Blockhaus, i ciclisti si troveranno di fronte a una tappa di trasferimento.

Tuttavia, non si tratta di una semplice sfilata: l'obiettivo finale è uno dei luoghi più iconici e nobili d'Italia, ovvero la splendida piazza del Plebiscito, un arrivo che non si vedeva da diversi anni e che conferisce a questa giornata un valore simbolico e scenografico straordinario. Analizzando il percorso nel dettaglio, la corsa prenderà il via da Paestum per poi risalire verso Salerno. Il primo punto di interesse altimetrico sarà l'unico GPM della giornata, l'ascesa verso Cava de' Tirreni.

Sebbene la pendenza media sia contenuta, attestandosi intorno al 2,7 per cento su una lunghezza di 7,1 chilometri, ci sono tratti più impegnativi che raggiungono l'8 per cento, capaci di mettere in crisi chi non è in perfetta condizione o di favorire eventuali fughe audaci. Superata la salita, la discesa condurrà i corridori verso Brusciano, dove sarà posizionato il traguardo volante, momento cruciale per chi lotta per la maglia rossa.

Da qui, il percorso si immergerà in una serie di centri urbani densamente popolati, attraversando Afragola e Casoria. A circa 24 chilometri dal traguardo finale, i corridori incontreranno il Red Bull KM, un punto strategico dove saranno messi in palio secondi di abbuono, elemento che potrebbe alterare gli equilibri della classifica generale proprio prima del gran finale. La parte più critica e spettacolare della tappa sarà senza dubbio l'ingresso nel territorio comunale di Napoli.

Gli ultimi 10 chilometri saranno caratterizzati da un tracciato estremamente nervoso, con curve continue e un traffico di spettatori che renderà la gestione della posizione all'interno del gruppo una vera e propria battaglia. Il finale sarà preceduto da un lungo rettilineo lungo il porto, un momento di relativa calma apparente prima della tempesta. Già nell'ultimo chilometro, i ciclisti dovranno affrontare una curva secca e tecnica che li immetterà nello strappetto di via Acton.

Qui la sfida diventa doppia: la pendenza media del 4 per cento si somma a una pavimentazione in basolato, che rende l'asfalto irregolare e scivoloso. Dopo una sorta di inversione a U posizionata a circa 400 metri dall'arrivo, i corridori imboccheranno l'ultimo rettilineo, interamente in pavé, che culminerà con il traguardo in piazza del Plebiscito.

Questa combinazione di pendenza, pavimentazione irregolare e curve strette trasformerà l'arrivo in una prova di forza e precisione, dove i velocisti dovranno lottare non solo tra loro, ma anche contro le insidie del terreno. Per i tifosi che desiderano seguire ogni istante di questa emozionante frazione, gli orari sono già stati stabiliti. La partenza è fissata per le 13.50, mentre l'arrivo del gruppo a Napoli è previsto tra le 17.04 e le 17.21.

La copertura mediatica sarà totale, con RaiSport che trasmetterà l'evento dalle 12.35 fino alle 14.05, seguita da Rai2 che prenderà il testimone dalle 14.05 fino alle 17.55. Per chi preferisce le piattaforme digitali o i canali internazionali, Eurosport 1 e Discovery+ offriranno una diretta completa dalle 13.45 fino alle 17.45. Sarà un'occasione unica per vedere il ciclismo di altissimo livello integrarsi con l'architettura monumentale di Napoli, regalando immagini che rimarranno impresse nella memoria di tutti gli appassionati.

La tensione salirà progressivamente man mano che i corridori si avvicineranno al cuore della città, rendendo questa tappa breve ma densa di adrenalina e fascino





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