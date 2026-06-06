Giro d'Italia Women: prima volta al Colle delle Finestre, la salita simbolo del ciclismo

Il Giro d'Italia Women affronta per la prima volta la storica salita del Colle delle Finestre, nel Piemonte occidentale. La tappa, lunga circa 18 km con pendenza media del 9,3% e tratti sterrato, è la Cima Alfonsina Strada e probabilmente decisiva per la classifica. Il passaggio femminile su questo passo iconico, già teatro di momenti epici del Giro maschile, assume un valore simbolico per la crescita del movimento.

Il Colle delle Finestre, situato tra le valli di Susa e del Chisone in Piemonte, è una delle salite più iconiche del ciclismo su strada italiano.

Con i suoi 2176 metri di altitudine, ha ospitato il Giro d'Italia maschile cinque volte tra il 2005 e il 2025, diventando un mito per gli appassionati. Oggi, per la prima volta, è scenario del Giro d'Italia Women, la corsa femminile che in passato si chiamava Giro Donne o Giro Rosa.

La tappa di oggi, l'ottava di nove, rappresenta la Cima Alfonsina Strada, dedicata alla pioniera del ciclismo femminile degli anni Venti e Trenta, e la salita più dura della competizione, con ogni probabilità decisiva per la classifica finale. Il versante affrontato è quello "nobile" da Meana di Susa, con circa otto chilometri di sterrato che rendono l'ascesa estremamente impegnativa, specialmente in caso di pioggia o polvere.

La pendenza media è del 9,3 percento e i tornanti sono 45, mentre i chilometri totali sono circa 18. La difficoltà non finisce in cima: dopo la discesa di dieci chilometri verso Pourrieres, segue una salita di circa 17 chilometri verso il Colle del Sestriere, a 2034 metri, rendendo la tappa ancor più selettiva.

La scarsa spazio in vetta ha impedito che il Giro d'Italia maschile terminasse qui: solo corse giovanili come il Tour de l'Avenir, che nel 2024 ha avuto sia la gara maschile che femminile sul Colle, sono arrivate in vetta. Tra le partecipanti di oggi ci sono atlete che proprio in quella gara si sono fatte notare, come la francese Marion Bunel e l'afghana Fariba Hashimi.

Il passaggio del Giro Women sul Colle delle Finestre assume un valore simbolico di grande rilievo, poiché il ciclismo femminile ha una tradizione meno consolidata rispetto a quello maschile e cerca salite iconiche. Mentre il Tour de France Femmes utilizza spesso le stesse salite storiche della corsa maschile (come il Tourmalet o l'Alpe d'Huez, con il Mont Ventoux previsto per il 2026), il Giro Women in passato ha privilegiato ascese lunghe e difficili ma con meno storia, come Pianezze di Valdobbiadene o il Monte Nerone.

Ogni volta che il Colle delle Finestre è stato incluso in una tappa del Giro d'Italia, l'episodio è rimasto nella memoria: nel 2018, la diciannovesima tappa fu epica, con Chris Froome che vinseda lontano e Simon Yates che perse la maglia rosa. Nel 2025, Yates proprio sul Colle delle Finestre ritrovò la vittoria di tappa.

Il giornalista Daniel Friebe ha raccontato che la prima volta che il direttore del Giro, Mauro Vegni, salì in macchina verso il Colle rischiò di impantanarsi sullo sterrato, capendo subito che sarebbe stato perfetto per il ciclismo. Anche per il fotografo Zac Williams, la corsa maschile ha perso salite iconiche negli ultimi anni, rendendo il passaggio sul Colle delle Finestre ancora più prezioso.

La favorita per la vittoria finale del Giro Women, la campionessa europea Demi Vollering, ha fatto una ricognizione della salita prima della partenza, segno dell'importanza strategica di questo passo. L'ascesa, con il suo paesaggio mozzafiato sulle Alpi e la strada che si snoda a spirale, offre anche un grande spettacolo per i tifosi e per le immagini televisive.

In definitiva, il transito del Giro d'Italia Women sul Colle delle Finestre non è solo una sfida atletica, ma un momento che arricchisce la storia del ciclismo femminile, collegandolo a una leggenda che ha già scritto pagine indimenticabili nel ciclismo maschile





ilpost / 🏆 7. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ciclismo Giro D'italia Women Colle Delle Finestre Salita Cima Alfonsina Strada Demi Vollering

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Al via la 6^ edizione del Giro dell'Italia a VelaLeggi su Sky Sport l'articolo Marina Militare Nastro Rosa Tour: al via la 6^ edizione del Giro dell'Italia a Vela

Read more »

Giro d'Italia Women, Elisa Balsamo imbattibile in volata: sua anche la 6^ tappa a Brescellovan der Breggen sempre in maglia rosa: il racconto della corsa

Read more »

Giro d'Italia Women, Celia Gary vince in volata ristretta la 7^ tappaVan der Breggen conserva il primato con 1' su Vollering

Read more »

Ecco il terribile Colle delle Finestre: il Giro d’Italia Women scala il cielo e fa la storiaSabato la tappa regina della corsa rosa femminile: per la prima volta si affronta la salita piemontese di 18,5 km, con 7,8 km di strada bianca al 9,3% medio.

Read more »