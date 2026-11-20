Milly Carlucci annuncia i cambiamenti alla giuria di Ballando con le stelle per il 21 novembre. Ivan Zazzaroni, Barbara d'Urso, Carolyn Smith, Alberto Matano e Guillermo Mariotto: ecco come sarà il panel.

Il pubblico di Rai 1 scoprirà sabato 21 novembre la composizione definitiva della giuria di Ballando con le stelle, chiudendo definitivamente la lunga controversia nata durante la serata del 14 novembre. La conduttrice Milly Carlucci ha utilizzato la trasmissione La Volta Buona, andata in onda ieri, per chiarire pubblicamente le dinamiche interne al programma e confermare il cambio di rotta annunciato. L'obiettivo dichiarato è restituire centralità alla bellezza della danza, spostando l'attenzione dalle polemiche personali ai risultati coreografici.

La nuova formazione della giuria sabatina

I dettagli della nuova formazione sono stati resi noti con precisione, rivelando un gruppo di giudici selezionato per garantire equilibrio e professionalità. Da sinistra a destra, la platea dei votanti sarà composta da Ivan Zazzaroni, Barbara d'Urso, Carolyn Smith, Alberto Matano e Guillermo Mariotto. Questa scelta strutturale mira a diversificare gli stili di giudizio e a offrire al pubblico una visione più articolata delle performance danzanti in onda ogni weekend.

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La presenza di figure come Guillermo Mariotto e Barbara d'Urso rappresenta un ritorno a una linea di condotta più tradizionale, allontanandosi dalle tensioni emerse nelle ultime puntate. La scelta di includere questi professionisti storici della televisione italiana sottolinea la volontà della produzione di rafforzare la credibilità istituzionale del programma, tornando a valori di rispetto reciproco tra i membri della giuria e verso i concorrenti.

La posizione ufficiale di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha esplicitato con fermezza le motivazioni che hanno guidato la decisione di riformulare il panel dei giudici. La conduttrice ha dichiarato che l'intento non è quello di scavare ferite o sfruttare le polemiche per ottenere ascolti, ma piuttosto di riportare la pace all'interno della trasmissione. Il focus deve essere esclusivamente sulla celebrazione del ballo, rimuovendo qualsiasi elemento di distrazione che possa offuscare la qualità artistica delle esibizioni.

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Di fronte alle domande di Caterina Balivo, che ha cercato di far assumere una posizione netta alla conduttrice riguardo alla contesa tra Barbara d'Urso e Guillermo Mariotto, Milly Carlucci ha mantenuto un tono diplomatico ma inequivocabile. Ha sottolineato di porsi dalla parte del programma e, soprattutto, dalla parte del pubblico che segue con passione le trasmissioni della domenica sera. Questa dichiarata neutralità mira a tutelare l'unità della famiglia televisiva che ha costruito il successo dello show nel corso degli anni.

La conduttrice ha ricordato la storia pluriennale del programma, citando come esempio l'ingresso di Guillermo Mariotto venti anni fa, una scelta nata dalla stima e dall'affetto. Analogamente, ha specificato che Barbara d'Urso è stata chiamata tre anni fa con gli stessi sentimenti di rispetto e vicinanza umana. Queste parole servono a rassicurare i fan sulla coerenza dei criteri di selezione e sulla mancanza di rancori personali tra i membri della giuria.

Le reazioni e l'impatto sul dibattito televisivo

La presenza di Caterina Balivo nella puntata di La Volta Buona ha riportato alla luce il dibattito acceso sulla gerarchia e le relazioni all'interno del mondo della danza e della televisione. La giornalista ha sollecitato Milly Carlucci a prendere una posizione definitiva, ma la risposta della conduttrice ha evidenziato la priorità data alla continuità del progetto rispetto alle singole dinamiche interpersonali. Questo approccio mira a normalizzare l'ambiente di lavoro e a prevenire nuove speculazioni mediatiche nelle prossime settimane.

Le indiscrezioni che avevano parlato di tensioni irrisolte tra i giudici sembrano essere state smentite dalla serietà dell'intervento di oggi. La dichiarazione finale di attesa per la gara di sabato, caratterizzata da stimoli e affetto reciproci, chiude definitivamente la parentesi critica. Il pubblico potrà ora concentrarsi esclusivamente sull'evoluzione delle coppie in lizza, senza il peso delle divisioni interne che avevano macchiato le ultime settimane di diretta.