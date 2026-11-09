Girolamo Monaco: La crisi sociale del carcere minorile italiano e le cause della violenza giovanile

Il direttore del carcere minorile di Acireale analizza l'aumento della violenza tra i minorenni e il fallimento delle misure alternative. Una crisi culturale ed educativa che richiede interventi sinergici.

Girolamo Monaco, attuale reggente del carcere minorile di Palermo e direttore di quello di Acireale, descrive un momento di profonda crisi istituzionale e culturale nel sistema penitenziario italiano. Parlando da un autobus che collega Palermo a Catania, ha analizzato come le recenti proteste sociali e le nuove normative abbiano trasformato l'approccio verso i minorenni. Secondo Monaco, la risposta della società e delle istituzioni ai comportamenti devianti è diventata esclusivamente repressiva, ignorando le cause profonde del disagio giovanile.

La crisi culturale e l'abdicazione adulta

Monomo definisce questa fase un grande momento di crisi sociale in cui i giovani sono stati identificati come una classe nemica della sicurezza. Il direttore evidenzia come gli adulti abbiano perso la capacita di leggere i problemi evolutivi dei ragazzi, criminalizzando l'adolescenza e abbandonando il proprio ruolo educativo. La crisi non e solo politica ma culturale, segnata da un crescente disinteresse verso i nuovi linguaggi di comunicazione dei giovani.

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Prima il carcere minorile era considerato una misura residuale, dove si valutava caso per caso la capacita di intendere e di volere dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Oggi tale capacita e data per presunta, portando a un riempimento delle carceri simile a quello per adulti. Questa svolta normativa ha contribuito a intensificare la detenzione di minori per reati che prima potevano essere gestiti con misure alternative, aumentando il sovraffollamento e riducendo le opportunita di reinserimento.

Evoluzione della criminalita minorile

Sebbene il numero complessivo di reati sembri in calo, ne e cambiata la natura. Sono diventati marginali le rapine nei supermercati, mentre sono tornati i reati di strada come lo scippo e le risse che spesso sfociano in tentati omicidi. Questi atti sono caratterizzati da una forte connotazione violenta che riflette l'aggressivita generalizzata della societa, non solo dei minori. Monaco sottolinea che la devianza giovanile non nasce dal nulla ma e figlia di una cultura che ha visto l'abdicazione degli adulti dalle proprie responsabilita.

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Spazi un tempo considerati sacri come la famiglia e la scuola sono diventati ambiti di violenza, dove l'aggressivita viene agita fisicamente invece di essere canalizzata attraverso le parole e gli esempi. Al carcere di Acireale, che accoglie 22 minori, sono presenti casi gravi come omicidi, ma la maggior parte delle detenzioni riguarda lo spaccio e reati minori. E importante notare come sia aumentato il numero di minori con patologie psichiatriche significative, molti dei quali assumono psicofarmaci reperibili in strada.

Servizi territoriali e carenza di personale

I servizi del territorio hanno progressivamente abdicato alle proprie competenze, lasciando i minori senza supporti adeguati. Sono aumentati i reati che prevedono l'arresto obbligatorio, incluso l'oltraggio a pubblico ufficiale, portando a un alto numero di ragazzi in custodia cautelare. Monaco denuncia che i tempi di attesa per le misure alternative sono estremamente elevati, impedendo l'uscita di soggetti per i quali il liberazione sarebbe benefici.

La carenza di operatori specializzati e un problema strutturale che impedisce di prevenire la violenza. A Palermo, dieci operatori si occupano dei 34 ragazzi del carcere e del centro di prima accoglienza, mentre a Acireale ne hanno quattro su sei necessari. Nonostante le risorse limitate, questi professionisti lavorano intensamente per creare progetti individuali. A Palermo alcuni ragazzi lavorano in un biscottificio o come giardinieri, ad Acireale in falegnameria, nell'orto sociale o nella cucina didattica.

Impatto psicologico e prospettive future

Monaco afferma che il carcere dovrebbe segnare un momento di crisi e non cronicizzare il problema. La violenza in cella, come self-harm o aggressioni, e un modo estremo di comunicare un disagio derivante dalla mancanza di ascolto. Se ci fossero piu operatori specializzati, l'otto percento degli episodi violenti potrebbe essere evitato. Il carcere funge da ospedale che non guarisce ma aumenta la malattia, portando i detenuti a commettere nuovi reati all'interno delle mura.

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Ogni reato e un trauma per chi lo commette. Monaco racconta di porsi spesso la stessa domanda ai ragazzi stranieri detenuti: se non volevano delinquere arrivando in Italia, perche lo fanno? La risposta evidenzia la necessita di strumenti sinergici psicologici, educativi e sanitari per affrontare le cause profonde della criminalita. Senza un reale coinvolgimento territoriale e educativo, il sistema penitenziario continuera a fallire nel suo scopo di reinserimento sociale.