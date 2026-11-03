Giudice blocca piano Trump per verificare cittadinanza elettori

Il giudice Tanya Chutkan ferma l'amministrazione Trump dall'inviare liste di non cittadini agli stati. Decisione cruciale prima delle elezioni di medio termine del 3 novembre 2026.

Una decisione giudiziaria di grande impatto ha fermato temporaneamente l'amministrazione del presidente Donald Trump nella sua campagna per impedire il voto dei non cittadini negli Stati Uniti. La giudice distrettuale Tanya Chutkan ha emesso un'ingiunzione che proibisce al Dipartimento di Giustizia e al Dipartimento per la Sicurezza Interna di inviare agli stati elenchi di elettori registrati che l'amministrazione sospetta non siano cittadini.

Stop Federale Alle Liste Di Non Cittadini

La misura adottata da Chutkan blocca specificamente l'invio di dati che potrebbero portare alla separazione delle schede elettorali o al loro non conteggio in attesa della prova della cittadinanza. Questa sentenza rappresenta l'ultima, importante battuta d'arresto legale contro gli sforzi dell'amministrazione Trump di affermare un maggiore controllo federale sulla gestione delle elezioni a livello nazionale. La decisione interviene in un periodo di forte tensione politica tra il potere esecutivo centrale e gli uffici elettorali statali.

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Impatto Sulle Elezioni Di Medio Termine 3 Novembre

Il contesto di questa disputa legale è cruciale in vista delle elezioni di medio termine programmate per il 3 novembre. Il presidente Donald Trump e i suoi alleati repubblicani stanno combattendo intensamente per mantenere le maggioranze in entrambe le camere del Congresso. Per la campagna elettorale, la possibilità che un numero significativo di voti venga scartato o ritardato a causa di dispute sulla cittadinanza potrebbe avere conseguenze tattiche significative. I critici sostengono che la mossa federale metta a rischio il diritto di voto di cittadini eleggibili e violi l'autorità degli stati nel regolare le procedure elettorali locali.

Presidenza Trump E Controversie Su Frodi Elettorali

Sebbene il voto da parte di non cittadini sia illegale e tutte le prove disponibili dimostrino che sia un fenomeno estremamente raro, l'amministrazione Trump ha mantenuto una posizione ferma su questo tema. Il presidente ha a lungo accusato vari stati, responsabili dell'amministrazione delle elezioni, di facilitare il voto illegale da parte di non cittadini. Queste accuse sono spesso collegate alla falsa narrazione secondo cui la sua sconfitta nelle elezioni presidenziali del 2020 fosse dovuta a frodi elettorali su larga scala. Questa dinamica ha portato a una crescente pressione politica e legale nei confronti delle giurisdizioni statali.

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Reazioni E Azioni Legali In California E Washington

Nell'ultimo mese, l'amministrazione ha intensificato la sua campagna di pressione inviando lettere ufficiali agli funzionari della California e dello stato di Washington. Queste lettere richiedevano esplicitamente di non conteggiare le schede elettorali provenienti da persone presenti nelle liste sospette. In risposta a queste minacce, sostenitori dei diritti di voto e della privacy hanno presentato una causa chiedendo a Chutkan di prevenire l'invio di tali liste. I querelanti hanno alegato che l'amministrazione stava violando il Privacy Act del 1974, che limita la capacità del governo federale di divulgare informazioni private sensibili.

Altri Attacchi Giudiziari E Decisioni In Calore

La posizione dell'amministrazione ha incontrato resistenza significativa anche in altre corti federali. Il Dipartimento di Giustizia aveva sostenuto in un deposito giudiziario che le sue lettere agli stati erano parte di uno sforzo per applicare una legge federale esistente e non costituivano una politica soggetta a revisione da parte dei tribunali. Tuttavia, un giudice federale a Los Angeles ha recentemente respinto la richiesta del Dipartimento di Giustizia di ordinare alla California di mettere temporaneamente da parte i voti per corrispondenza di oltre ventimila elettori. Inoltre, un giudice a San Francisco ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di sospendere le minacce di perseguimento penale contro i funzionari elettorali che non obbediscono alle richieste federali.