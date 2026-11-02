Giudice di Praga libera giornalista cinese impugnato per spionaggio

Un tribunale a Praga ha dichiarato l'innocenza di Yang Yiming, sospettato di spionaggio, e lo ha rilasciato. La decisione segue una controversia bilaterale tra la Repubblica Ceca e la Cina.

Un giudice di Praga ha stabilito lunedì che Yang Yiming, cittadino cinese accusato di spionaggio, non fu trovato colpevole e gli è stato ordinato il rilascio. La sentenza è arrivata a seguito di un arresto avvenuto a gennaio, quando lo stesso fu sospettato di aver raccolto informazioni per conto di una potenza straniera e di aver creato collegamenti con funzionari cechi.

Fatti principali del caso di spionaggio

Yang Yiming aveva lavorato a Praga come giornalista per un quotidiano affiliato al Partito Comunista Ceco. Il suo arresto fu motivato dall'accusa di svolgere "attività non autorizzate per una potenza straniera", con l'intento di ottenere dati sensibili per la Cina. Nonostante la sua difesa formale, il tribunale di Praga ha respinto le accuse, affermando che le sue attività non erano di natura criminale.

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Reazione delle istituzioni ceciche e cinesi

Il procuratore dello Stato ceco ha presentato ricorso sia sulla sentenza sia sui provvedimenti di rilascio, lanciando l'intera vicenda in un tribunale di grado superiore. In risposta, le autorità cinesi hanno rilasciato comunicazioni chiedendo il rilascio di Yang Yiming, commentando al contempo l'arresto di un cittadino ceco in Cina, 17 giugno scorso, detenuto sotto accusa di reati contro la sicurezza nazionale.

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Implicazioni diplomatiche tra Praga e Pechino

La vicenda si inserisce in un contesto di teso ma migliorato altezza diplomatica tra i due paesi. Dopo che la prioritaria Ceco‑Taiwan tensione creò accusazioni di propaganda, il governo ceco in carica dal dicembre scorso ha cercato una corsia più pragmatica verso Pechino. Il rilascio di Yang Yiming potrebbe rafforzare il dialogo e dimostrare la volontà di entrambi i governi di gestire più serenamente le questioni di sicurezza e di rapporti lungo i confini abituali di sicurezza nazionale.

Prossimi passi e scenari futuri

Yang Yiming, ufficialmente non obbligato a restare in Ceca, non ha dichiarato l'intenzione di lasciare il paese. Il suo avvocato ha affermato che l'avversario non ha piani immediati di partenza, lasciando aperta la strada a un possibile ritorno a Pechino una volta chiarite le questioni legali. Parallelamente, il caso avrà un esame più approfondito in un tribunale superiore, il cui verdetto si prevede entro i prossimi mesi. Nel frattempo, le autorità ceciche continueranno a esaminare le potenziali vulnerabilità di sicurezza nazionale nella stessa giurisdizione residenti e non residenti.