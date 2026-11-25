Un giudice federale blocca l'ordine esecutivo di Donald Trump che limitava la cittadinanza per nascita, confermando la protezione della Quarta Emendamento.

Un giudice federale degli Stati Uniti ha fermato周三 l'applicazione del recente ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump, il quale intendeva restringere il diritto alla cittadinanza per nascita. La decisione del giudice distrettuale Christopher Cooper a Washington, D.C., rappresenta un nuovo ostacolo significativo per l'agenda migratoria dell'amministrazione Trump.

Nuovo stop legale alla cittadinanza automatica

Il giudice Cooper ha emesso un'inibitoria preliminare in una causa collettiva presentata a nome dei bambini che sarebbero stati privati della cittadinanza statunitensi in base al decreto di agosto. Questa misura impedisce al Dipartimento di Stato, al Dipartimento per la Sicurezza Interna e all'Amministrazione della Sicurezza Sociale di applicare le nuove restrizioni contro i minori rientrati nella classe di azione.

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La Corte Suprema degli Stati Uniti aveva già respinto nel giugno 2026 il primo tentativo di Trump del 2025 di porre fine alla cittadinanza per i figli di genitori non cittadini o residenti permanenti legali. L'ordine esecutivo del 6 agosto 2026, firmato nello Studio Ovale, mirava a colpire il cosiddetto "turismo delle nascite" e i figli di genitori che lavorano per governi stranieri o sono classificati come "nemici alieni".

Chiarimenti costituzionali della magistratura

Il giudice Cooper ha dichiarato che le basi giuridiche del caso sono chiare. La Corte Suprema ha confermato due volte che tutti i bambini nati nel paese sono cittadini statunitensi, fatta eccezione per una piccola minoranza non soggetta alla legge americana. La sentenza fa riferimento alla decisione storica del 1898 in United States v. Wong Kim Ark.

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Questa sentenza interpretativa del Quattro Emendamento stabilisce che la cittadinanza è riconosciuta indipendentemente dallo stato migratorio dei genitori. Il giudice ha sottolineato che il Presidente non può creare nuove eccezioni alla cittadinanza per nascita per i minori nati negli Stati Uniti e soggetti alle sue leggi.

Reazioni delle parti in causa e difesa della Casa Bianca

Cody Wofsy, avvocato dell'Unione Americana per le Libertà Civili che ha rappresentato i querelanti, ha affermato che Trump deve accettare che la cittadinanza per nascita è la legge vigente. Ha citato il respingimento della Corte Suprema nel 1898 e di nuovo quest'anno, definendo il terzo tentativo come non riuscito.

La portavoce della Casa Bianca Lauren Bis ha definito la decisione del giudice un altro atto di un giudice attivista nominato dall'ex presidente Barack Obama. Ha sostenuto che l'ordine esecutivo di Trump è coerente con le posizioni della Corte Suprema e mira a un'agenda migratoria rigorosa.

Conseguenze pratiche e prossimi passi legali

Questa inibitoria si aggiunge a un'altra emanata a settembre da un giudice federale nel Maryland. Per poter applicare il suo ordine, l'amministrazione Trump dovrà rovesciare entrambe le decisioni giudiziarie. Questo blocco legale rallenta gli sforzi dell'amministrazione per attuare una delle sue misure chiave sulla migrazione illegale.

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La comunità legale osserva con attenzione come l'amministrazione potrebbe procedere dopo questi due stop consecutivi. La situazione attuale mantiene lo status quo della cittadinanza per i bambini nati sul territorio statunitense, a meno che una decisione della Corte Suprema o del Congresso non modifichi l'interpretazione del Quattro Emendamento.