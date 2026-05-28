Giudice USA lascia aperta la strada alla sfida democratica sull'ordine esecutivo di Trump sul voto per corrispondenza

Un giudice federale ha rifiutato di bloccare subito l'ordine esecutivo di Trump che restringe le regole del voto per corrispondenza, ma ha permesso ai democratici di ripresentare la sfida dopo l'attuazione. La decisione solleva questioni costituzionali sui diritti degli stati e sulla sicurezza elettorale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump pronuncia un discorso durante una riunione di gabinetto nella Cabinet Room della Casa Bianca a Washington D.C. , il 27 maggio 2026.

REUTERS/Evan Vucci. Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentire una lettura rapida in italiano. Il 28 maggio, un giudice federale statunitense ha rifiutato di bloccare immediatamente l'ordine esecutivo del presidente Trump che inasprisce le regole del voto per corrispondenza, ma ha lasciato aperta la possibilità al Partito Democratico di contestarlo nuovamente dopo che l'amministrazione adotterà ulteriori provvedimenti attuativi.

L'ordinanza del giudice distrettuale Carl Nichols di Washington non ha affrontato la questione della legittimità dell'ordine esecutivo emesso da Trump il 31 marzo. Per il momento non modifica inoltre le modalità di voto degli americani, poiché le agenzie federali non hanno ancora emanato le nuove norme che l'ordine richiedeva loro di adottare.

I repubblicani di Trump sono impegnati in una serrata battaglia per mantenere il controllo di entrambi i rami del Congresso degli Stati Uniti nelle elezioni di metà mandate di novembre. L'ordine esecutivo di Trump ha diretto la sua amministrazione a compilare un elenco di cittadini statunitensi verificati idonei al voto in ogni stato.

Ha inoltre ordinato all'amministrazione di utilizzare i dati federali per aiutare i funzionari elettorali statali a verificare l'idoneità al voto, ha richiesto al Servizio Postale degli Stati Uniti di consegnare le schede elettorali solo agli elettori inclusi nell'elenco approvato di ogni stato per il voto per corrispondenza, e ha imposto agli stati di conservare i documenti elettorali per cinque anni. I querelanti, tra cui il leader della minoranza al Senato Chuck Schumer di New York, hanno sostenuto che l'ordine esecutivo sulle schede elettorali per corrispondenza potrebbe privare del diritto di voto milioni di elettori.

Tuttavia, Nichols ha scritto che la richiesta dei democratici di un'ingiunzione preliminare per bloccare la misura era prematura.

"Questa sentenza è una vittoria decisiva per lo stato di diritto", ha dichiarato in un comunicato la portavoce della Casa Bianca Abigail Jackson. "L'amministrazione Trump continuerà a lottare per la sicurezza e l'integrità delle elezioni americane". Nichols ha osservato che il governo non ha ancora prodottoalcun elenco di cittadinanza difettoso e che il Servizio Postale non ha ancora implementato nuove regole. L'ordine esecutivo ha concesso al Servizio Postale 60 giorni per proporre nuove norme di attuazione.

"Poiché l'Ordine Esecutivo non ordina ai ricorrenti di fare nulla e nessuna agenzia ha ancora agito inbase all'Ordine in modo che possa danneggiarli, essi non hanno subito alcun danno al momento", ha scritto Nichols, nominato da Trump durante il suo primo mandato. In una dichiarazione, Schumer ha affermato che il voto per corrispondenza è sicuro e che i democratici faranno di tutto per garantire che ogni americano possa votare.

"La strategia di Trump è semplice: se non può vincere gli elettori, li zittirà - e ora un giudice MAGA glielo sta permettendo", ha detto Schumer, riferendosi al movimiento 'Make America Great Again' di Trump. Trump per anni ha sostenuto la falsa accusa che la sua sconfitta nelle elezioni del 2020 sia stata il risultato di un diffuso broglio elettorale e ha criticato il voto per corrispondenza.

Nonostante abbia definito le schede elettorali per corrispondenza "truffe", Trump ha personalmente votato per corrispondenza a marzo in un'elezione speciale in Florida e ha utilizzato una scheda assente per votare nelle elezioni di metà mandato del 2018. Il voto per corrispondenza è ampiamente considerato un metodo sicuro e affidabile per esprimere il voto. Otto stati consentono lo svolgimento delle elezioni esclusivamente tramite posta e riportano alcune delle migliori metriche di integrità elettorale della nazione.

I democratici avevano sostenuto che l'ordine viola i diritti dei singoli stati di regolamentare le elezioni ai sensi della Costituzione degli Stati Uniti. Il Servizio Postale non svolge un ruolo attivo nell'amministrazione delle elezioni.

Hanno affermato che la disposizione dell'ordine esecutivo che impone alle agenzie di utilizzare i dati del Dipartimento della Sicurezza Nazionale e dell'Amministrazione della Sicurezza Sociale per creare "elenchi di cittadinanza statali" rischia di escludere impropriamente elettori regolarmente registrati perché le fonti dati possono essere obsolete e possono contenere errori. Una coalizione di stati democratici ha presentato un'analoga causa che contesta l'ordine esecutivo in un tribunale federale di Boston.

Il giudice distrettuale statunitense Indira Talwani, nominata dal presidente democratico Barack Obama, dovrebbe ascoltare gli argomenti in quel caso il 2 giugno. Un ordine esecutivo separato emesso da Trump l'anno scorso che richiede agli elettori di provare di essere cittadini statunitensi e vieta agli stati di contare le schede elettorali per corrispondenza ricevute dopo il giorno delle elezioni è stato bloccato da tre giudici federali. L'amministrazione sta facendo appello contro quelle decisioni





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