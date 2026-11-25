Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha reagito dopo che i giudici hanno raccomandato di archiviare il Caso 4000 e riconsiderare il Caso 2000, definendo la decisione una vittoria per la giustizia dopo anni di procedimenti.

A Gerusalemme, il 25 novembre 2026, un notevole sviluppo si è verificato nel lungo e complesso iter giudiziario che coinvolge il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, portando a una significativa raccomandazione da parte della magistratura locale.

Durante una riunione della Knesset, il parlamento nazionale, Netanyahu ha affrontato i media per commentare le recenti decisioni prese dai giudici israeliani mercoledì, le quali hanno consigliato alla procura di archiviare uno dei tre procedimenti penali di lunga data a suo carico e di riconsiderare un secondo caso fondamentale. Questo evento rappresenta un punto di svolta cruciale in un processo iniziato nel 2020, nel quale Netanyahu è stato incriminato nel 2019 con accuse gravi di corruzione, frode e abuso di fiducia.

Also read Aggredì un rabbino a Milano. Ma il giudice sospende l’espulsione di Ilyes Zahani

L'ex leader, che si è sempre dichiarato non colpevole di tutte le imputazioni, ha visto il suo percorso legale segnarsi per un decennio di intense indagini e udienze che hanno tenuto sotto i riflettori la vita politica e personale dell'intero Paese. I dettagli relativi ai due casi presi in esame rivelano la natura intricata delle accuse.

Il caso 4000 Bezeq e Elovitch

Il primo, noto come Caso 4000, riguarda l'allegazione secondo cui Netanyahu avesse concesso favori normativi per un valore stimato in circa 1,8 miliardi di shekel, equivalenti a circa 500 milioni di dollari, alla società di telecomunicazioni Bezeq Telecom Israel. In cambio, si sostiene che il primo ministro abbia cercato una copertura mediatica positiva per sé e per sua moglie, Sara, su un sito di notizie controllato da Shaul Elovitch, l'ex presidente di Bezeq.

Advertisement

Elovitch ha costantemente negato qualsiasi illecito o condotta criminosa. La giudice Rivka Friedman-Feldman del Tribunale distrettuale di Gerusalemme, che presiede questo specifico caso, ha dichiarato durante l'udienza di mercoledì al procuratore generale Gali Baharav-Miara che una condanna era improbabile alla luce delle prove attualmente disponibili, suggerendo pertanto l'archiviazione del caso. È importante notare che questa raccomandazione non costituisce una sentenza definitiva, e la procura ha espresso l'intenzione di esaminare attentamente le dichiarazioni del tribunale prima di procedere.

Riconsiderazione caso 2000 Mozes

Parallelamente, i giudici hanno invitato la procura a riconsiderare il cosiddetto Caso 2000, motivando tale richiesta con seri dubbi sul fatto che le azioni di Netanyahu possano essere qualificate come un reato penale. In questo secondo procedimento, i pubblici ministeri sostengono che Netanyahu avesse negoziato un accordo con Arnon Mozes, proprietario del principale quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth, per ottenere una copertura mediatica più favorevole in cambio del supporto a una legislazione destinata a rallentare la crescita di un giornale concorrente.

Netanyahu ha reagito a queste raccomandazioni definendole un raggio di luce per la verità e la giustizia, esprimendo al contempo profonda indignazione per il trattamento subito lui e dalla sua famiglia. In un discorso televisivo, ha parlato di dieci anni di sofferenza per i suoi cari, descrivendo come molti di loro siano stati trascinati in sale di interrogatorio, ricattati con accuse criminali, umiliati e costretti a subire danni personali, il tutto per essere spinti a fornire testimonianze false contro di lui, un evento che lui attribuisce a un uso distorto del sistema giudiziario per fini politici.