La corte di Gerusalemme invita la procura a ritirare le accuse di corruzione contro Benjamin Netanyahu. Nel frattempo, Gadi Eisenkot avvia la formazione del nuovo esecutivo.

I giudici del tribunale distrettuale di Gerusalemme hanno ufficialmente invitato la procura a riconsiderare le accuse più gravi mosse nei confronti del premier Benjamin Netanyahu. Secondo la corte, le possibilità di arrivare a una condanna in due dei tre casi per cui l'ex leader è sotto processo sono bassissime, segnando un punto di svolta cruciale nella lunga vicenda giudiziaria.

Giudici dubitano delle accuse di corruzione

Netanyahu ha subito chiesto l'immediata chiusura del procedimento e ha attaccato i procuratori, affermando: "Dieci anni di terribili sofferenze per me, la mia famiglia, mio figlio. Chi ci potrà restituire questi anni?". Sul piano politico, il suo rivale Gadi Eisenkot, leader dell'opposizione, accelera le trattative per la formazione di un nuovo esecutivo e ottiene alla Knesset il primo via libera all'istituzione di una commissione d'inchiesta statale sul 7 ottobre, alla quale Netanyahu si oppone da oltre tre anni.

Also read Eisenkot e Lieberman alleanza per governo Israele elezioni 2026

L'ex capo di Stato maggiore dell'esercito israeliano punta a far giurare il suo governo già mercoledì prossimo, il 2 dicembre. Questa mattina i giudici hanno convocato la procuratrice generale Gali Baharav-Miara, che Netanyahu aveva tentato in passato di rimuovere dall'incarico. Nel corso di un'udienza durata meno di dieci minuti, la giudice Rivka Friedman-Feldman ha invitato la procura a riconsiderare le accuse nel cosiddetto caso 4000, il più grave dei tre filoni del processo.

Netanyahu è accusato di aver concesso favori alla società di telecomunicazioni Bezeq in cambio di una copertura giornalistica favorevole sul sito di informazione Walla. Come ricorda Haaretz, è la terza volta dal giugno 2023 che i giudici suggeriscono alla procura di ritirare l'accusa di corruzione. Questa volta, però, la corte ha espresso dubbi anche sull'accusa di abuso di fiducia.

Advertisement

Secondo i giudici, non ci sono prove solide neppure a sostegno delle accuse nel caso 2000, che riguarda un presunto accordo tra Netanyahu e l'editore del quotidiano Yedioth Ahronoth per ottenere una copertura mediatica favorevole. Per il caso 1000, in cui il premier è accusato di frode e abuso di fiducia per i regali ricevuti dal produttore cinematografico Arnon Milchan e dal miliardario James Packer, tra cui sigari e champagne, la corte ha invece auspicato un accordo tra accusa e difesa.

La reazione della procura e le sfide politiche

"L'interesse pubblico richiede una riconsiderazione", ha affermato la giudice Friedman-Feldman. La procuratrice generale si è detta disponibile a valutare le richieste della corte, ma ha precisato che un eventuale accordo "dovrà tenere conto dei fatti e dei reati contestati". La decisione del tribunale, come sottolinea Haaretz, arriva a sorpresa, nel pieno delle trattative per la formazione del nuovo governo israeliano.

A quasi un mese dalle elezioni del 27 ottobre, Gadi Eisenkot non ha ancora concluso i negoziati per la nascita del suo esecutivo, ma alla Knesset ha già iniziato a concretizzare le promesse fatte in campagna elettorale. La più importante riguarda l'istituzione di una commissione d'inchiesta statale sul 7 ottobre, alla quale Netanyahu si oppone da oltre tre anni. Oggi il disegno di legge ha ottenuto il primo via libera del Parlamento con 65 voti favorevoli e 50 contrari.

"Scopriremo la verità e faremo tutto il possibile per prevenire la prossima tragedia. Soprattutto, ci dimostreremo all'altezza. Lo prometto", ha scritto su X Eisenkot dopo il voto della Knesset. Per l'ex generale, la commissione d'inchiesta avrebbe dovuto essere istituita già tre anni fa. Ma "meglio tardi che mai", ha aggiunto.

Advertisement

I dettagli della commissione d'inchiesta

Il disegno di legge, presentato dalla deputata di "Yashar" Orit Farkash-Hacohen, prevede l'istituzione di una commissione composta da cinque membri. L'obiettivo è capire perché Israele non sia riuscito a prevenire l'attacco di Hamas e accertare le responsabilità del governo, dei vertici militari e dell'intelligence. L'indagine riguarderà anche le decisioni assunte negli anni precedenti e la gestione della guerra che ne è seguita.

Il periodo analizzato va dal 26 agosto 2014, giorno della conclusione dell'operazione militare israeliana a Gaza, al 26 gennaio 2026, quando sono stati restituiti i resti dell'ultimo ostaggio. La commissione dovrà pubblicare una relazione intermedia entro un anno dalla sua istituzione.

Negoziazioni per la coalizione di governo

Intanto, anche le trattative per la formazione del nuovo esecutivo hanno subito un'accelerazione. Ieri "Yashar" ha firmato un accordo di coalizione con "Yisrael Beiteinu", il partito della destra nazionalista e laica di Avigdor Lieberman, che dovrebbe ottenere i ministeri della Difesa e dell'Immigrazione e dell'Integrazione.

Secondo Ynet, Eisenkot vorrebbe inoltre affidare il ministero della Sicurezza nazionale al leader dei Democratici Yair Golan, che prenderebbe così il posto dell'esponente dell'estrema destra Itamar Ben Gvir. L'ipotesi al momento è che l'ex primo ministro Naftali Bennett ottenga il ministero delle Finanze e l'altro primo ministro Yair Lapid quello degli Esteri. Restano però delle divergenze sulla distribuzione degli incarichi.