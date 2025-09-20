Giudizi contrastanti: Fitch promuove l'Italia, DBRS declassa la Francia, e polemiche nel PD

Un'analisi delle recenti valutazioni di Fitch sull'Italia e DBRS sulla Francia, evidenziando le implicazioni economiche. Nel contempo, focus sulle dinamiche interne al Partito Democratico, con critiche alla leadership e dibattiti sulla linea politica.

L'impatto è stato profondo, tanto sul piano personale quanto su quello professionale. Da un lato, il forte legame con la Juventus, incarnazione della famiglia Agnelli, dall'altro, il ruolo svolto a fianco di figure chiave, un ruolo acquisito non per merito diretto, ma per uno status di partecipante. L'annuncio, arrivato inaspettatamente, ha scatenato reazioni accese.

Christillin, come sempre, non ha nascosto le sue emozioni, sottolineando la gratitudine verso la famiglia Agnelli: “Non posso che essere grata alla famiglia Agnelli per tutto quello che ho ricevuto da loro. Ho un meraviglioso rapporto con la madre di Andrea. Quando sono stata male, a dicembre, si è fatta in quattro per accogliermi all’ospedale oncologico di Candiolo”.\La Juventus rimane una parte importante della sua identità, sebbene vissuta in modo diverso oggi: “Ho la Juve nel cuore e l’avrò sempre, ma nei giorni della Superlega lavoravo per l’Uefa e dovevo essere neutrale”. Questo dimostra la complessità di equilibri e lealtà. Parallelamente, nel mondo dell'economia, arrivano notizie contrastanti. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, esprime soddisfazione per il giudizio positivo dell'agenzia Fitch sull'Italia, con un miglioramento del rating. Fitch, dopo aver valutato l'Italia a BBB- a dicembre 2021, ha ora innalzato il rating a BBB+. L'outlook sul debito sovrano italiano, precedentemente valutato come stabile, era stato modificato in positivo nel 2024, anticipando questo rialzo.\Tuttavia, l'ottimismo per l'Italia contrasta con le preoccupazioni per la Francia. L'agenzia DBRS ha infatti declassato il rating a lungo termine della Repubblica Francese da AA (alto) ad AA, modificando le prospettive da Negative a Stabili. La decisione è motivata dalla previsione di un consolidamento dei conti pubblici francesi più lento del previsto, a causa della crescente frammentazione politica interna. DBRS ritiene che questa instabilità politica limiti l'efficacia delle politiche fiscali, con elevati rischi di mancato raggiungimento degli obiettivi di bilancio nei prossimi anni. La Francia ha registrato il più grande deficit di bilancio nell'area euro nel 2024, situazione che potrebbe ripetersi nel 2025. L'aggiustamento fiscale necessario per raggiungere l'obiettivo di deficit del 4,6% del PIL nel 2026, previsto dal Piano Strutturale Fiscale a Medio Termine (MTFSP), è significativo e potrebbe mantenere elevato il rapporto debito/PIL francese a medio termine. Nel frattempo, nel mondo della politica italiana, il dibattito interno al Partito Democratico infiamma. Un dirigente di Energia Popolare sintetizza la situazione, criticando la convocazione della Direzione da parte di Elly Schlein, definita 'elettorale' e priva di reale confronto. La minoranza si divide e si scontra. Stefano Bonaccini, referente di Energia Popolare e presidente del partito, cerca di mediare, rivendicando il peso dell'area e indicando un posticipo della discussione interna a dopo le elezioni regionali, sottolineando l'importanza di concentrarsi sui temi concreti come sanità, scuola, lavoro e imprese piuttosto che su dibattiti autoreferenziali





