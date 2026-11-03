Giudizio contro Sempio e difesa di Stasi: nuovi atti sulla revisione

Gli avvocati di Alberto Stasi avvertono la difesa di Andrea Sempio di concentrarsi sulla sua incriminazione per l'omicidio di Chiara Poggi invece di attaccare il padre.

Avvocate Giada Bocellari e Antonio De Rensis, legali di Alberto Stasi, inviano un messaggio diretto ai difensori di Andrea Sempio riguardo alla procedura in corso. La richiesta di rinvio a giudizio contro Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi rappresenta un punto di svolta nel caso.

Avviso alla difesa di Sempio

I legali di Stasi esortano l'équipe di Andrea Sempio a orientare le proprie energie verso la difesa della propria posizione. Non devono cercare percorsi alternativi attaccando nuovamente la figura di Alberto Stasi come avvenuto recentemente. Secondo la nota ufficiale, tali attacchi non trovano fondamento né connessione con i fatti attribuiti a Sempio.

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Nuova indagine della Procura di Pavia

La Procura di Pavia ha iniziato a indagare seriamente poco più di un anno e mezzo fa, su impulso degli stessi difensori di Stasi. Questo nuovo indirizzo investigativo ha portato all'acquisizione di elementi scientifici, dichiarativi e documentali che riscrivono la storia del delitto.

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Attesi esiti nulli del DNA

La difesa di Stasi detiene ulteriori elementi da presentare durante l'istanza di revisione. Tra questi vi sono due esiti nulli del DNA sui pedali che non furono inseriti nel fascicolo. Si ipotizza inoltre uno scambio di provette e un test del sangue non comunicato.

Revisione della condanna del 2015

Alberto Stasi sta scontando una condanna a sedici anni irrevocabile dal 2015. La sua istanza alla Corte d'Appello di Brescia prevede aggiornamenti a breve. Non sono ancora stati forniti dettagli sui tempi esatti della decisione finale della magistratura.