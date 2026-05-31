Giugno 2026: il mese dell'ingorgo fiscale per gli italiani

Giugno si preannuncia un mese di intense scadenze fiscali per i contribuenti italiani, con date chiave come l'8 giugno per la Rottamazione-quater, il 16 giugno per IMU e altre imposte, e il 30 giugno per saldi e acconti. L'articolo elenca le principali scadenze e fornisce consigli per evitare sanzioni.

Dopo una prima metà dell'anno relativamente fluida, per i contribuenti italiani il mese di giugno si preannuncia finanziariamente rovente. Si prospetta un vero e proprio ingorgo fiscale che costringerà molti a mettere mano al portafogli, in attesa dei rimborsi che arriveranno solo nei mesi successivi.

L'unica nota positiva riguarda la tradizionale tregua estiva, periodo in cui l'Agenzia delle Entrate sospenderà temporaneamente l'invio delle nuove cartelle esattoriali. Di seguito tutte le date da segnare in rosso sul calendario per gestire al meglio le scadenze ed evitare sanzioni.

Le prime due settimane del mese offrono una relativa calma, con scadenze concentrate soprattutto nei primissimi giorni: Locazioni e Imposta di Registro: entro l'inizio del mese va effettuata la registrazione e il relativo versamento dell'imposta per i contratti d'affitto stipulati o rinnovati tacitamente a partire dal 1° maggio 2026. L'adempimento va eseguito tramite il modello F24 Elide, a meno che il proprietario non abbia scelto il regime della cedolare secca.

Bollo auto e Superbollo: i proprietari di veicoli con la tassa automobilistica scaduta a maggio (nelle Regioni che non applicano calendari differenti) dovranno saldarla entro il 30 giugno. Chi possiede vetture con potenza superiore a 185 kW è tenuto a pagare anche il superbollo (l'addizionale erariale). Questo obbligo non grava solo sui proprietari effettivi, ma si estende anche a usufruttuari, utilizzatori in leasing o acquirenti con patto di riservato dominio.

La scadenza del 15 giugno: è una data chiave per gli intermediari fiscali (Caf e professionisti), che dovranno trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate tutte le dichiarazioni dei redditi (Modello 730) ricevute entro il 31 maggio. Parallelamente, il professionista dovrà consegnare al cittadino la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione 730-3, contenente il calcolo finale delle imposte (crediti o debiti). C'è un appuntamento cruciale che cade proprio all'inizio del mese e riguarda la definizione agevolata delle cartelle.

Per i ritardatari che sono in regola con le rate precedenti della Rottamazione-quater, l'ultimo giorno utile per pagare è l'8 giugno 2026. Sebbene il termine ufficiale fosse fissato a fine maggio, i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge e lo slittamento dei giorni festivi rendono validi e tempestivi i pagamenti effettuati entro questa data. Il picco della pressione fiscale si concentra a metà mese.

Il 16 giugno sarà una giornata ad altissima densità burocratica, con oltre 15 scadenze in contemporanea. La più importante è indubbiamente l'Imu. Entro questa data va versata la prima rata (o l'acconto) dell'Imposta municipale unica, anche se è concessa la facoltà di pagare in un'unica soluzione annuale (il saldo ordinario resta a dicembre). Sono chiamati al pagamento i proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale e i possessori di prime case di lusso.

Il calcolo di questo acconto va effettuato basandosi sulle aliquote approvate dal proprio Comune per l'anno precedente. Questo tributo rappresenta un flusso finanziario enorme, stimato in quasi 16 miliardi di euro di gettito complessivo, che finisce quasi interamente nelle casse dei Comuni e solo in minima parte allo Stato. Una tassa che, tuttavia, la Uil ha recentemente ribattezzato in uno studio come una vera e propria lotteria fiscale a causa delle forti disparità territoriali.

Cosa succede se si paga in ritardo? Chi non riesce a rispettare la data del 16 giugno può comunque regolarizzare la propria posizione nei giorni successivi sfruttando il meccanismo del ravvedimento operoso, pagando l'imposta con una piccola maggiorazione a titolo di sanzione e interessi. Sempre il 16 giugno si registrano altre importanti scadenze. Le partite Iva dovranno provvedere alla liquidazione dell'Iva per il mese di maggio 2026 e al versamento dell'eventuale imposta dovuta.

I sostituti d'imposta sono chiamati a versare le ritenute alla fonte effettuate a vario titolo sui lavoratori o collaboratori. Infine, scadono in questo blocco anche le comunicazioni specifiche relative agli affitti brevi. Il mese si chiude con un altro passaggio economicamente pesantissimo per i contribuenti e i lavoratori autonomi. Il 30 giugno è infatti il termine per: Imposte sui redditi: scade il termine ordinario per il versamento del saldo 2025 e del primo acconto 2026 di Irpef, Ires e Irap.

La stessa data si applica alle imposte sostitutive, come quelle previste per il regime forfettario e per la cedolare secca sugli affitti. Contributi Inps: i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, così come gli artigiani e i commercianti, dovranno pagare il saldo 2025 e il primo acconto 2026 dei contributi previdenziali, quantificati sulla base della dichiarazione dei redditi.

In sintesi, giugno 2026 si rivela un mese di intenso impegno fiscale per gli italiani, con scadenze distribuite lungo tutto il periodo e un picco a metà mese. Pianificare con attenzione i pagamenti e sfruttare eventuali tolleranze o strumenti di regolarizzazione come il ravvedimento operoso può aiutare a evitare sanzioni e interessi aggiuntivi





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