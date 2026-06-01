Giugno caldo per i trasporti: scioperi su treni, aerei e mezzi locali

Sindacati proclamano mobilitazioni contro lo smembramento del servizio ferroviario e per il rinnovo contrattuale. Disagi previsti l'11 e il 13 giugno, con proteste territoriali diffuse.

L'estate italiana si preannuncia bollente non solo per le temperature, ma anche per la mobilitazione dei lavoratori del settore trasporti. Il mese di giugno sarà segnato da una serie di scioperi che rischiano di creare notevoli disagi a pendolari e viaggiatori.

La data cruciale per chi utilizza il treno è l'11 giugno: i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore, dalle 9.01 alle 17, che coinvolgerà il personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari. La protesta nasce contro le gare ferroviarie intercity cosiddette 'spezzatino', suddivise in tre lotti, che secondo i sindacati porterebbero allo smembramento del servizio ferroviario e al depauperamento di un asset strategico del Paese, aprendo la strada al dumping contrattuale.

I sindacati denunciano l'assenza di risposte da parte del governo e la mancanza di un confronto strutturato. Tuttavia, da fonti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è giunta una parziale rassicurazione: i tecnici del ministero sarebbero al lavoro per risolvere il problema ed evitare la mobilitazione, considerando la richiesta dei lavoratori condivisibile. Lo sciopero dell'11 giugno potrebbe causare cancellazioni e ritardi su tutta la rete, con ripercussioni anche sui collegamenti internazionali.

I viaggiatori sono invitati a informarsi presso le singole compagnie ferroviarie e a valutare soluzioni alternative per gli spostamenti. La protesta dei ferrovieri si inserisce in un contesto più ampio di tensioni nel settore dei trasporti, con altre categorie pronte a scendere in piazza per rivendicare migliori condizioni di lavoro e salariali. Per quanto riguarda il trasporto aereo, disagi in vista anche per chi deve volare il 13 giugno.

I sindacati del personale di volo e aeroportuale hanno indetto una mobilitazione che potrebbe coinvolgere diversi aeroporti italiani. Le motivazioni sono simili a quelle dei ferrovieri: si chiede un rinnovo contrattuale adeguato all'inflazione e maggiori tutele contro la precarietà. Le compagnie aeree stanno già predisponendo piani di contingenza, ma si raccomanda ai passeggeri di contattare la propria compagnia per verificare lo stato del volo e valutare eventuali rimborsi o riprotezioni.

Nel frattempo, il trasporto pubblico locale (TPL) presenta un fitto calendario di proteste a livello territoriale, da nord a sud. Autobus, tram e metropolitane potrebbero fermarsi in diverse città, con orari e modalità variabili. I sindacati di categoria, tra cui Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal, hanno proclamato scioperi in varie regioni, concentrati soprattutto nelle ore di punta per massimizzare l'impatto.

Le rivendicazioni spaziano dal rafforzamento degli organici alla sicurezza sul lavoro, passando per l'adeguamento dei salari al costo della vita. In città come Roma, Milano, Napoli e Torino, i disagi potrebbero essere particolarmente significativi, con possibili ripercussioni sul traffico e sulle attività quotidiane dei cittadini. Il mese di giugno si profila quindi come un periodo di forte tensione sociale nel comparto dei trasporti, con ricadute su milioni di italiani e turisti.

Le mobilitazioni arrivano in un momento delicato per l'economia del Paese, alle prese con la ripresa post-pandemica e l'aumento dell'inflazione. Le organizzazioni sindacali sottolineano la necessità di un intervento deciso del governo per evitare che il settore dei trasporti, fondamentale per la competitività del sistema Paese, venga ulteriormente penalizzato. Dal canto loro, le associazioni dei consumatori invitano a rispettare il diritto di sciopero ma chiedono garanzie per i servizi minimi essenziali.

In attesa di sviluppi, i viaggiatori sono consigliati di monitorare costantemente le comunicazioni ufficiali e di pianificare gli spostamenti con largo anticipo, evitando possibilmente le fasce orarie più critiche. La situazione resta fluida e nuovi scioperi potrebbero essere annunciati nelle prossime settimane, rendendo ancora più incerta la mobilità estiva





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