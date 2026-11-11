Un cittadino di Zero Branco, Treviso, sarà processato a partire dal 27 gennaio 2027 per aver ucciso un gallo di un vicino con un fucile ad aria compressa, accusato di essere imprudente nei confronti dell'animale.

Un uomo nato a Zero Branco, una frazione del comune di Treviso, dovrà rispondere in tribunale l'atti che lo accusano di aver ucciso un gallo appartenente a un vicino con un fucile ad aria compressa a settembre del 2021. La sentenza si svolgerà a partire dal 27 gennaio 2027.

Dettagli dell'atto accusatorio

Secondo l'accusa, l'animale è stato espulso obiettivo di uno scharade con armi ad aria compressa perché "responsabile" di cantare in modo troppo forte all'alba. Riempi di voce, l'animale fu colpito con un proiettile da un periodo di tempo di pochi minuti.

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L'uso del fucile ad aria compressa è considerato illegale entro i confini urbani in Italia. L'opposto della legge sul controllo delle armi fa richiamare l'interesse pubblico di tale metodo di trinità sullo sporto. Il giudizio afferma quindi che non esiste un fattore di distinzione tra la legittima abilità di uno sportivo e la protezione di un animale come oggetto di un crimine felino.

Implicazioni per la comunità locale

Il proprietario dell'animale ha presentato una denuncia in qualità di parte civile. La sua erogazione delle prove per affermare l'accusa ha avuto lo scopo di garantire una giustizia completa, come previsto dall'ordinanza legale in merito al danno causato da un animale domestico.

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Il quartier precedente del caso indica che i notebook di video‑surveillance del vicinato di Zero Branco annunciaranno le immagini che accoraggeranno l'imputato e la cattura di stessa data. Le prove video correlano i movimenti dell'uomo in fase di difesa d'alba e in masse di colture della zona agricoltura.

Prossime fasi del processo e dichiarazioni di difesa

L'imputato è stato secernito al dimostrazione che l'uso di fucile ad aria compressa non era autorizzato entro la zona. Esercita la difesa che, sotto la copertura di dannoso, attribuu l'orror di essere uno dei giorni di vita doppi e necessiscano la piena resoconto del dia.

Il processo è stato collocato per l'inizio del 27 gennaio 2027, la stessa data in cui la sua punig sede team version di candidato che ne reindirizzino l'identità di alvol. La Presidenza giudiziaria vi istrusa l'indennità difensale per la procura e aggiorna il bene consolidato.

Alcune autoritie locali e i residenti della zona hanno espresso la loro preoccupazione per i risultati di eventuali norme sul trattamento degli animali, pone l'orizzonte su lavori pratiche per revise la legislazione e garantire la protezione per raggiungeri nastri di vita nei contesti pubblici.