Giuli al Quirinale: 20 milioni in più per il Cinema e appello per una riforma condivisa

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli annuncia un ulteriore stanziamento di 20 milioni di euro per il Fondo Cinema e Audiovisivo, portando la dotazione totale a 626 milioni, e lancia un appello al Parlamento per una riforma condivisa del sistema audiovisivo nazionale. Critiche all'assegnazione di alcuni finanziamenti pubblici, con riferimento al caso del docufilm su Giulio Regeni.

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli , ha partecipato ad un significativo incontro al Quirinale , ospitato dal Presidente della Repubblica, dedicato ai candidati e ai premiati dei prestigiosi David di Donatello.

L'occasione è stata propizia per affrontare tematiche cruciali riguardanti il futuro del cinema italiano e del settore audiovisivo nel suo complesso. Al centro dell'intervento del Ministro Giuli, un forte richiamo alla necessità di tutelare il cinema non solo come espressione artistica e culturale, ma anche come industria che genera occupazione e benessere sociale.

Ha sottolineato con particolare enfasi l'importanza di proteggere i diritti delle maestranze, spesso precarie e prive di adeguate tutele, dei disoccupati del settore e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità, come le donne e gli uomini che non possono accedere a una pensione dignitosa o che necessitano di riconoscimento per problemi di salute o responsabilità familiari. A sostegno di queste affermazioni, il Ministro ha annunciato un ulteriore stanziamento di 20 milioni di euro destinati al Fondo Cinema e Audiovisivo, portando così la dotazione complessiva a ben 626 milioni di euro.

Questo incremento finanziario testimonia l'impegno del Governo nel sostenere concretamente la produzione cinematografica e audiovisiva nazionale, incentivando la creatività e l'innovazione nel settore. L'obiettivo è quello di creare un ecosistema favorevole alla crescita del cinema italiano, in grado di competere con successo a livello internazionale e di offrire opportunità di lavoro stabili e qualificate.

Il Ministro ha inoltre evidenziato la necessità di una riforma organica del sistema audiovisivo, che tenga conto delle nuove sfide poste dall'evoluzione tecnologica e dalle mutate abitudini di consumo del pubblico. Il Ministro Giuli ha rivolto un accorato appello al Parlamento, esortando le forze politiche a superare le divisioni e a trovare un punto di incontro su una proposta di legge che mira a modernizzare e semplificare il sistema dei finanziamenti e delle autorizzazioni per la produzione cinematografica e audiovisiva.

Ha espresso apprezzamento per l'apertura dimostrata da parte del principale partito di maggioranza e dell'opposizione, che hanno già trovato un accordo su una legge delega che potrebbe rappresentare un punto di partenza importante per una riforma condivisa. Ha sottolineato come sia fondamentale cogliere questa opportunità per dimostrare unità e coesione di intenti, al fine di garantire un futuro solido e prospero al cinema italiano.

Il Ministro ha ribadito che una riforma del sistema audiovisivo è essenziale per creare un ambiente più competitivo e attrattivo per gli investimenti, sia pubblici che privati, e per favorire la nascita di nuove imprese e la creazione di posti di lavoro. Ha inoltre sottolineato l'importanza di promuovere la diversificazione dell'offerta cinematografica e audiovisiva, sostenendo la produzione di opere di qualità che siano in grado di soddisfare i gusti di un pubblico sempre più esigente e variegato.

La riforma dovrebbe anche prevedere misure per incentivare la formazione professionale e l'aggiornamento delle competenze delle maestranze del settore, al fine di garantire un elevato livello di qualità e professionalità. Infine, il Ministro Giuli ha affrontato un tema delicato e controverso, quello dei criteri di assegnazione dei finanziamenti pubblici al cinema.

Ha espresso forti critiche nei confronti di alcune decisioni che ritiene ingiustificate e opache, citando in particolare il caso del docufilm dedicato a Giulio Regeni, intitolato ‘Tutto il male del mondo’. Ha denunciato come questo film, che affronta un tema di grande rilevanza sociale e politica, sia stato ingiustamente escluso dai finanziamenti pubblici, nonostante il suo valore artistico e il suo impatto emotivo.

Ha promesso di fare chiarezza su questa vicenda e di adottare misure per evitare che simili episodi si ripetano in futuro. Ha sottolineato come sia fondamentale garantire la trasparenza e l'imparzialità nei processi di assegnazione dei finanziamenti pubblici, al fine di premiare i progetti di qualità e di sostenere la produzione di opere che siano in grado di contribuire al dibattito culturale e sociale del Paese.

Il Ministro ha concluso il suo intervento ribadendo il suo impegno a difendere il cinema italiano come patrimonio culturale e industriale, e a lavorare per creare un futuro migliore per tutti coloro che operano nel settore. Ha sottolineato che il cinema è un elemento fondamentale dell'identità nazionale e che è necessario proteggerlo e valorizzarlo in ogni modo possibile





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