Giulia De Lellis contro la diffusione non consensuale delle immagini della figlia Priscilla

L'influencer Giulia De Lellis ha denunciato la pubblicazione non autorizzata di foto della figlia Priscilla da parte di una rivista di gossip, ribadendo l'importanza di tutelare i minori dall'esposizione mediatica indesiderata. Il caso riapre il dibattito sulla privacy dei bambini nell'era digitale.

La tutela dei minori è un tema centrale nel dibattito pubblico e giuridico, soprattutto nel contesto dell'informazione e dei media digitali. I giornalisti e i content creator hanno una responsabilità deontologica precisa, sancita da documenti come la Carta di Treviso, che impone il rispetto assoluto della riservatezza dei minori.

Tuttavia, al di là degli aspetti normativi, la questione ruota attorno a un principio etico fondamentale: i bambini non devono essere esposti a curiosità mediatica non consensuale, perché la loro protezione è prioritaria rispetto a ogni interesse editoriale o di spettacolo. Recentemente, questo tema è tornato alla ribalta a causa di un caso specifico che ha visto protagonista l'influencer Giulia De Lellis, la quale ha denunciato pubblicamente la diffusione non autorizzata di immagini della figlia Priscilla, avuta dal cantante Tony Effe.

Secondo quanto riportato, una rivista di gossip avrebbe pubblicato un servizio sulla famiglia, mostrando la bambina in spiaggia con i genitori, nonostante gli occhi fossero pixelati. L'influencer ha sottolineato che la sfocatura non è sufficiente a garantire l'anonimato quando il minore reste riconoscibile dal contesto o da altri elementi identificativi. Attraverso una story su Instagram, Giulia De Lellis ha espresso rabbia, delusione e disgusto, annunciando che chiunque continuerà a diffondere quelle immagini se ne assumerà la totale responsabilità.

Il caso solleva questioni rilevanti sulla tutela della privacy infantile nell'era dei social media, dove confini tra vita pubblica e privata sono sempre più sfumati. Mentre gli aspetti giuridici saranno affrontati nelle sedi appropriate, l'influencer ha voluto enfatizzare il danno morale causato dall'esposizione non voluta della figlia, ricordando che i minori non possono essere strumentalizzati per generare clamore o audience. La sua posizione è chiara: nessun consenso, nessuna pubblicazione.

Questo episodio riapre il dibattito sull'opportunità di rafforzare le norme a tutela dei minori nei media, considerando anche la diffusione virale dei contenuti online. La società civile e gli operatori dell'informazione sono chiamati a una riflessione profonda, per evitare che la ricerca dello scoop o della notizia sensazionale leda i diritti fondamentali dei più fragili.

La tutela dei minori non è negoziabile e deve tradursi in pratiche concrete, rispettando non solo la legge ma anche il comune senso di umanità e responsabilità





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