Giulia De Lellis pubblica la prima parola di Priscita: "mamma" emoziona i follower

Giulia De Lellis condivide il momento in cui la piccola Priscita pronuncia per la prima volta la parola "mamma", suscitando una reazione tenerissima e milioni di commenti affettuosi. Un traguardo che la madre decide di custodire per sempre, raccontando la crescita quotidiana della figlia ai suoi follower.

Giulia De Lellis ha condiviso un momento di straordinaria tenerezza con i suoi follower: la piccola Priscita ha pronunciato per la prima volta la parola "mamma".

L'influencer, che ha documentato passo dopo passo la sua nuova vita da madre, ha pubblicato un breve video nelle Instagram Stories in cui la bambina, ancora avvolta nel suo morbido copertino, balbetta un suono che somiglia a una formula innocente e riconoscibile. Non appena il piccolo suono è stato captato, Giulia ha subito reagito, scrivendo nell'adesivo della storia: "Avete sentito anche voi?

", esprimendo incredulità ed emozione. Per una mamma, un semplice istante di riconoscimento vocale vale più di mille parole: è la conferma che il legame si sta consolidando e che la crescita della figlia avviene giorno dopo giorno, in piccoli traguardi che diventano ricordi da custodire per sempre. Nel resto della giornata, Giulia ha continuato a narrare la serata con naturalezza, commentando il flusso di commenti e messaggi affettuosi che ha ricevuto.

Ha raccontato come la piccola Priscita, a pochi mesi di vita, già dimostra curiosità e gioia, muovendosi con energia tra i peluche e i sorrisi dei genitori. La mamma ha sottolineato quanto sia importante per lei condividere questi frammenti di vita quotidiana, non solo per alimentare il legame con i propri follower, ma anche per creare un archivio digitale di ricordi che potrà rivedere insieme alla figlia quando sarà più grande.

Questo nuovo episodio si inserisce in un contesto più ampio di attenzione mediatica attorno alla famiglia De Lellis, che ha saputo trasformare le proprie esperienze personali in contenuti capaci di coinvolgere un pubblico vasto e variegato. Tra le notizie del giorno, il giornalismo di gossip ha riportato altre vicende, ma è l'autenticità del momento condiviso da Giulia a risaltare per la sua capacità di suscitare empatia.

In un panorama digitale caratterizzato da continui aggiornamenti, il semplice gesto di una bambina che dice "mamma" resta una testimonianza di amore puro, capace di riverberare oltre i confini dei social, toccando il cuore di chiunque abbia seguito il percorso di crescita di questa giovane famiglia





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