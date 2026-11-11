Il governo di Giorgia Meloni ha previsto l'eliminazione definitiva del bollo auto, con un risparmio di 2,3 miliardi di euro per le famiglie italiane, progetto già promesso da vari partiti ma ora concretizzato.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato su X una breve clip in cui annuncia l'eliminazione definitiva del bollo auto, con un risparmio di 2,3 miliardi di euro promesso alle famiglie italiane. Nel video l'ex premier si concentra sul fatto che, pur avendo diversi partiti fatto la stessa promessa in passato, la misura è ora stata realizzata dalla maggioranza attuale.

La decisione e i suoi fondamenti economici

Nel discorso, Giorgia Meloni sottolinea che la riduzione del carico fiscale, "fa tornare direttamente nelle tasche delle famiglie italiane 2,3 miliardi di euro", migliorando nettamente la capacità di spesa dei cittadini. Il bollo auto è stato abolito ormai per la stragrande maggioranza dei veicoli in circolazione, un beneficio economico immediato che l'amministrazione intende far campeggiare tra i risultati della sua manovra di bilancio.

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Secondo la presidente del Consiglio, l'eliminazione non è una scelta isolata ma una continuazione del percorso di riduzione delle imposte patrimoniali introdotto nella legislazione recente. Nel video, Meloni sottolinea "le tasse sulla proprietà le tagliamo", ribadendo la struttura della misura e la sua risonanza tra gli elettori di destra e centrodestra.

Reazioni degli oppositori e commenti del partner politico

La decisione è stata accolta con sarcasmo da alcune figure di sinistra, che qui nella clip ha definito. Come risposta, la presidente del Consiglio ha avvertito che chi propone "tali mancia o provvedimenti elettorali" dovrà riformulare i propri progetti, attirando l'attenzione su una possibile rivista di politica da parte degli avversari. Nel frattempo, Carlo Greppi, membro del partito Fratelli d'Italia, ha risposto che la politica deve essere basata su fatti e non su opinioni, citando la consapevolezza storica del passato del partito.

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Al reste dell'opposizione, gli articoli suggeriscono un interrogatorio sulla corretta gestione delle tasse e il giudizio dell'attuale amministrazione su altri interventi economici. Non si riferisce a controversie legate a specifici partiti, ma a un più ampio dibattito politico su quale sia la giusta misura fiscale per i cittadini.

Impatto e prospettive future per l'Italia

Il ritiro del bollo auto porterà un risparmio immediato di 2,3 miliardi di euro, che secondo la presidente del Consiglio andrà direttamente nelle tasche delle famiglie italiane. Questo beneficio, prevedendo un impatto positivo sull'economia e sulle spese quotidiane, è stato avvertito come parte di una serie di misure contenute nella manovra di bilancio.

Con la decisione, il governo crea un esempio di intervento rapido su una tassa molto dispiaciuta dal pubblico. In futuro, l'amministrazione ha dichiarato l'intenzione di concentrarsi su altre imprese di spesa e di continuare i tagli delle imposte patrimoniali. Mermi a sostenere la sua iniziativa, il Consiglio dei Ministri promette che la struttura delle tasse rimarrà armoniosa e non genererà nuovi oneri.