Giulia Pauselli, la ballerina trova un nuovo amore dopo la fine della relazione

La notizia della fine della relazione tra Giulia Pauselli e il suo collega ha creato scalpore, ma ora sembra che la ballerina abbia trovato un nuovo amore. Secondo le indiscrezioni, il suo nuovo fidanzato si chiama Osvaldo e sarebbe un imprenditore nel settore dell'intrattenimento notturno.

La ballerina Giulia Pauselli sembra aver trovato un nuovo amore dopo la fine della sua relazione con il collega. Secondo le indiscrezioni, il suo nuovo fidanzato si chiama Osvaldo e sarebbe un imprenditore nel settore dell'intrattenimento notturno.

La notizia è stata sparsa da Gabriele Parpiglia, che ha rivelato che Giulia e Osvaldo sono stati visti insieme al Teatro alla Scala di Milano. La ballerina ha pubblicato una foto sui suoi social in cui si vede appoggiare la testa sulla spalla di Osvaldo, con il commento 'Cose belle'. La notizia non è stata ben accolta da tutti, in particolare da chi aveva seguito la sua relazione con il collega.

Tuttavia, sembra che Giulia abbia già voltato pagina e sia felice di essere con il suo nuovo partner. La questione è se la notizia sia vera o meno, ma per ora sembra che Giulia sia davvero felice di essere con Osvaldo. La ballerina ha già mostrato il suo nuovo fidanzato sui suoi social, ma non è chiaro se la loro relazione sia già seria o se sia solo una fase.

Comunque sia, sembra che Giulia sia felice di essere con il suo nuovo partner e di aver trovato qualcuno che la fa sentire bene. La notizia non è stata ben accolta da tutti, ma sembra che Giulia sia davvero felice di essere con Osvaldo. La ballerina ha già mostrato il suo nuovo fidanzato sui suoi social, ma non è chiaro se la loro relazione sia già seria o se sia solo una fase.

Comunque sia, sembra che Giulia sia felice di essere con il suo nuovo partner e di aver trovato qualcuno che la fa sentire bene





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