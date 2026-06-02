Giulia Salemi celebra i 33 anni immersa nell'amore di famiglia e fan

La conduttrice e showgirl Giulia Salemi ha compiuto 33 anni ma non ha festeggiato in solitaria. È stata immersa nell'amore di famiglia e dei suoi fans ed è stata ricollegata al successo che l'ha portata alla ribalta televisiva.

La conduttrice e showgirl Giulia Salemi , 28enne, originaria di Piacenza, si è ricordata del suo compleanno dall'amore dei suoi fan e della sua famiglia in una notte di sole e di festa.

L'attrice, nata dal 1° aprile 1993, ha trascorso la giornata accanto al compagno Kian e ai suoi parenti, grazie alla sua audacia e alla sua voglia di stare al centro dell'attenzione, ha saputo conquistare il successo in televisione grazie ai suoi valori e alla sua passione per il ruolo di modella. La sua carriera, iniziata nel 2012, ha fatto subito tendenza quando è stata selezionata come velina in Striscia la notizia e poi è stata premiata come Miss Italia nel 2014.

Ha poi preso parte a programmi come The Cage e Amadeus. Questa sua estate, la conduttrice e showgirl sarà a Cremona per forgiare il suo nuovo programma televisivo. In ogni suo ruolo, Giulia ha mantenuto la sua personalità ribelle e i suoi valori politici





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