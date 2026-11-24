Gabriele Parpiglia chiarisce la separazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La relazione finita in estate per scelta di lei, senza tradimenti, ora coabitazione per il figlio Kian.

La situazione sentimentale della coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è finalmente stata chiarita in modo dettagliato. La relazione, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip nel 2020, ha raggiunto una conclusione definitiva. A fornire questa ricostruzione è intervenuto il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha svelato i dettagli degli ultimi mesi di convivenza.

La decisione di Giulia Salemi

Secondo la newsletter di Parpiglia, è stata la stessa Giulia Salemi a prendere la decisione di porre fine alla relazione. La scelta non sarebbe recente, ma maturata già durante l'estate scorsa. Il giornalista ha scritto che da quel periodo Giulia dava segnali chiari di forte incertezza sui sentimenti provati nei confronti di Pierpaolo Pretelli.

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Parpiglia ha affermato di conoscere questi dettagli da tempo, citando una cerchia ristretta di amici in comune con la coppia. La decisione finale sarebbe arrivata dopo un lungo periodo di tormento interiore, culminato nel momento in cui Giulia ha deciso di "dire stop". Questo muro emotivo ha costretto Pretelli a cambiare abitazione, segnando la fine della convivenza.

DallIsola dei Famosi alla crisi finale

La dinamica della coppia ha avuto alti e bassi significativi negli ultimi tempi. Quando Pierpaolo Pretelli ha accettato di partecipare a Isola dei Famosi, i due erano già in una fase di crisi. La distanza imposta dal reality show sembrava inizialmente una mossa strategica per riavvicinarsi, e in effetti la mancanza reciproca ha portato a un temporaneo rattoppo della relazione.

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Tuttavia, la situazione è degenerata nuovamente durante una vacanza estiva in Puglia, precisamente a Savelletri. Parpiglia descrive scene apparentemente idilliache sui social media, come momenti al Crazy Pizza o serate karaoke, ma sottolinea che queste immagini non riflettono la realtà dei fatti. È in quel contesto che, secondo la ricostruzione, Giulia aveva già preso la sua decisione definitiva.

Rifiuto della voce del tradimento

Il giornalista ha esplicitamente smentito le voci di cronaca rosa che ipotizzavano un tradimento come causa dello scioglimento del legame. Parpiglia ha dichiarato con fermezza che Giulia Salemi non è stata tradita. La fine della relazione sarebbe dovuta esclusivamente al fatto che lei ha smesso di amare il partner, chiudendo le porte in modo definitivo e senza fare troppo rumore.

Pierpaolo Pretelli, dal canto suo, avrebbe tentato più volte di salvare il rapporto. Il giornalista ha raccontato che quando i tentativi di riconciliazione non funzionavano, Pretelli tendeva ad allontanarsi. La cerchia magica di Giulia, composta da Mattia Ferrari, Matteo Evandro, la madre Fariba e il manager Riccardo Palazzolo, sarebbe stata l'unico confidante di queste decisioni private.

Coabitazione per il figlio Kian

Oggi, la situazione tra i due personaggi televisivi è regolata esclusivamente dalla genitorialità. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono infatti genitori del piccolo Kian, nato nel gennaio 2025. Parpiglia specifica che i rapporti attuali sono quelli di due genitori che condividono la cura del figlio, senza alcun evento in comune nella sfera privata o sentimentale.

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Nonostante le numerose speculazioni pubblicate nelle ultime settimane, sia Giulia Salemi che Pierpaolo Pretelli non hanno mai confermato né smentito ufficialmente la crisi. La coppia ha scelto di mantenere la massima riservatezza, affidando al giornalista Gabriele Parpiglia questa unica fonte di chiarimento sulla natura definitiva della loro separazione.