Giulia Salemi: la verità sulla terapia, il podcast e il figlio Kian

Giulia Salemi racconta in Vanity Fair la sua indipendenza emotiva, il successo del podcast e la scelta di proteggere il figlio Kian dai social network.

Giulia Salemi ha recentemente offerto uno sguardo inedito sulla sua vita personale e professionale attraverso un'intervista dettagliata pubblicata su Vanity Fair. La conduttrice e influencer ha condiviso i risultati del suo percorso di psicoterapia, evidenziando come abbia raggiunto un'indipendenza emotiva fondamentale per la sua crescita. Questa rivelazione arriva in un momento di grande attenzione mediatica, specialmente considerando i recenti rumors sulle sue relazioni sentimentali con Pierpaolo Pretelli.

Al centro della narrazione vi è il suo desiderio di autenticità e la capacità di discernere le persone sincere da quelle inaffidabili. Salemi ha spiegato con precisione come ha imparato a decifrare il linguaggio del corpo per riconoscere le menzogne. Secondo la conduttrice, gesti come distogliere lo sguardo, toccarsi i capelli o incrociare le braccia durante una conversazione sono segnali inequivocabili di falsità. Questa diffidenza, maturata nel tempo, le ha permesso di selezionare con estrema cura le persone nella sua vita.

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Lezioni di psicoterapia e relazioni umane

Il percorso di guarigione emotiva ha portato Salemi a sviluppare una forte resistenza alle delusioni passate, in particolare nel campo dell'amicizia. Ha ammesso di essere stata tradita da quelle che definiva le sue migliori amiche fin dall'infanzia. Questa esperienza dolorosa ha ridotto drasticamente il suo circolo sociale negli ultimi anni, portandola a trovare sufficiente il numero limitato di amici rimasti e a smettere di cercare l'approvazione esterna. Ha sottolineato come i rapporti unilaterali, dove è sempre lei a fare il primo passo, siano fonte di esaurimento emotivo.

Sotto la superficie della sua immagine pubblica di donna esuberante e sicura di sé, si nasconde una sensibilità profonda che ha faticato a mostrare per anni. Salemi ha rivelato di essere una persona introspettiva e malinconica, che detesta la solitudine e ha un forte bisogno di aggrapparsi a persone affettuose. La sua apparente corazzatura emotiva è un'eredità di suo padre Fariba, che le ha trasmesso l'importanza di apparire sempre guerriera e resistente. Tuttavia, ammette di aver bisogno di sentirsi rassicurare ogni sera che va tutto bene.

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Il successo professionale del podcast

La svolta nel riconoscimento della sua professionalità è arrivata grazie al suo podcast intitolato Non lo faccio x moda. Questo progetto le ha permesso di liberarsi dalle etichette del passato e di mostrare un lato serio e meticoloso del suo carattere. Salemi ha dedicato enormi sforzi allo studio e alla preparazione di ogni aspetto del podcast, dal più piccolo dettaglio alla struttura principale. Questo approccio le ha dato un senso di realizzazione che le esperienze precedenti nei reality show e nella televisione tradizionale non le avevano mai offerto.

Nei programmi televisivi passati, Salemi si sentiva spesso confinata nel ruolo di figura leggera, costretta a fare battute o a subire le battute degli altri conduttori. Il podcast, invece, ha trasformato la narrazione, permettendole di ascoltare e di essere ascoltata con rispetto. La qualità del contenuto ha attirato ospiti di alto profilo, tra cui la nuotatrice Federica Pellegrini, lo scrittore Carlo Lucarelli, l'attore Marco Giallini e la conduttrice Mia Ceran. La partecipazione di figure così prestigiose ha rafforzato la sua autostima professionale.

Protezione del figlio Kian e social network

Un tema cruciale dell'intervista riguarda la sua relazione con i social media e la protezione della sua vita privata. Con 2,2 milioni di follower su Instagram, Salemi ha radicalmente cambiato approccio rispetto agli esordi, quando condivideva dettagli banali della sua routine quotidiana. Ha osservato con disincanto l'evoluzione del mondo degli influencer, notando come le narrazioni perfette spesso nascondano realtà complesse. Questo ha portato alla sua decisione di non far parte di una narrazione falsa e di limitare la condivisione degli aspetti più vulnerabili della sua vita.

La tutela del figlio Kian, nato nel 2025 dalla relazione con Pierpaolo Pretelli, è la priorità assoluta riguardo alla sua presenza digitale. Salemi ha deciso di tenere il bambino completamente lontano dai riflettori di Instagram per proteggerlo dai pericoli del web. Le sue preoccupazioni includono la possibilità che il bambino venga fermato per strada in futuro, le minacce di pedofilia e le aggressioni fisiche. Questa scelta riflette la sua nuova consapevolezza sulla natura superficiale e talvolta pericolosa dell'esposizione mediatica online.