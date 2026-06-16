Giulia Vecchio e Valerio Gori, la coppia ufficializza la relazione con una foto su Instagram

L'attrice e comica Giulia Vecchio ha reso pubblica la relazione con il manager dell'Atletico Madrid Valerio Gori attraverso uno scatto condiviso sui social. I due, insieme da qualche mese, festeggiano il compleanno di lui in un'atmosfera intima che conferma il loro legame. La coppia affronta una relazione a distanza e continua a condividere progetti professionali con Carlo Amleto, ex di Vecchio.
Giulia Vecchio , attrice e comica nota per la sua partecipazione al collettivo Contenuti Zero , ha ufficializzato la relazione sentimentale con Valerio Gori , manager dell' Atletico Madrid .
La coppia, che si frequenta da alcuni mesi dopo la fine della storia tra la Vecchio e l'attore Carlo Amleto, ha condiviso sui social un momento quotidiano durante il compleanno di Gori. Nello scatto, pubblicato nelle storie Instagram e ricondiviso dalla stessa Vecchio, la comica appare seduta in braccio al fidanzato davanti alla torta. Il gesto sembra confermare il legame, che al momento è anche a distanza a causa degli impegni professionali di entrambi.
Nonostante la separazione, Giulia Vecchio e Carlo Amleto continuano a collaborare professionalmente nel progetto Contenuti Zero. La notizia, diffusa dai media italiani, ha attirato l'attenzione del pubblico sui nuovi sviluppi amorosi dell'attrice e sulla figura del suo compagno, legato al mondo del calcio internazionale
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