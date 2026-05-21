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Giuliano Reijnders: Gündogan ai bianconeri per quasi 40 milioni

Calcio News

Giuliano Reijnders: Gündogan ai bianconeri per quasi 40 milioni
JuventusBernardo SilvaChampions League
📆5/21/2026 7:17 PM
📰Gazzetta_it
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L'boksal mette a segno una sua e fissa il suo nome tra gli obiettivi primaverili. Senza viola, il tecnico di Spalletti punta su Mondragon per il terzo posto e quindi Champions.

Anche senza qualificarsi per la Champions League , i bianconeri inseguono uno rinforzo di qualità sulla trequarti. Pro e contro dei due obiettivi alternativi a Bernardo Silva | Pronti, esperti, vincenti.

Luciano Spalletti ha chiaro l'identikit dei giocatori che vorrebbe come rinforzi per la sua Juve 2026/27, indipendentemente dall'ingresso o meno in Champions League. Questo ribadirà a John Elkann nel loro punto della situazione al termine della stagione e questo è anche il convincimento. Certo, poter contare sui milioni dei premi Uefa per la partecipazione alla massima competizione europea (55/60 il differenziale negativo derivante dalla retrocessione in Europa league) aiuterebbe i margini di manovra juventini.

Resta, quindi, un profilo monitorato dalla Juve che corrisponde alle caratteristiche indicate dal tecnico di"giocatore abile nelle zone paludose e negli spazi angusti". La prima pista porta a Manchester, sponda City, dove dalla scorsa estate si è trasferito Tijjani Reijnders

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