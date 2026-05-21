Giuliano Reijnders: Gündogan ai bianconeri per quasi 40 milioni

L'boksal mette a segno una sua e fissa il suo nome tra gli obiettivi primaverili. Senza viola, il tecnico di Spalletti punta su Mondragon per il terzo posto e quindi Champions.

Anche senza qualificarsi per la Champions League , i bianconeri inseguono uno rinforzo di qualità sulla trequarti. Pro e contro dei due obiettivi alternativi a Bernardo Silva | Pronti, esperti, vincenti.

Luciano Spalletti ha chiaro l'identikit dei giocatori che vorrebbe come rinforzi per la sua Juve 2026/27, indipendentemente dall'ingresso o meno in Champions League. Questo ribadirà a John Elkann nel loro punto della situazione al termine della stagione e questo è anche il convincimento. Certo, poter contare sui milioni dei premi Uefa per la partecipazione alla massima competizione europea (55/60 il differenziale negativo derivante dalla retrocessione in Europa league) aiuterebbe i margini di manovra juventini.

Resta, quindi, un profilo monitorato dalla Juve che corrisponde alle caratteristiche indicate dal tecnico di"giocatore abile nelle zone paludose e negli spazi angusti". La prima pista porta a Manchester, sponda City, dove dalla scorsa estate si è trasferito Tijjani Reijnders





Gazzetta_it / 🏆 20. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Juventus Bernardo Silva Champions League Gundogan Reijnders Manchester City Brahim Diaz Real Madrid Spalletti Ulisse Comolli Pep Guardiola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Southampton escluso dalla finale playoff, ammessi violazioni senza autorizzazione.Il Southampton è stato escluso dalla finale playoff per la promozione in Premier dopo che gli si è scoperto che alcuni membri dello staff erano andati a spiare la formazione avversaria di Middlesbrough. Anche il Middlesbrough ha ammesso di essere stato spiato durante la stagione.

Read more »

Totti torna sull'Italia fuori dai Mondiali: 'I bambini stanno crescendo senza averlo mai visto'Francesco Totti torna a parlare e lo fa da Bari, dove è stato ospite dell’Università nell’ambito del progetto “Campioni in aula.

Read more »

Terni, «Ha ucciso Ilaria senza pietà»: la procura di Roma chiede l'ergastolo per Mark SamsonTERNI - «Non ha avuto pietà mentre colpiva Ilaria al volto, quando era a terra, quando l’accoltellava. Non ha avuto pietà di lasciarla morire, perché Ilaria non...

Read more »

Tumori, oncologo Giuliano: 'Con test genomici -40% chemioterapia in cancro al seno''Ottimizzare le cure riduce costi ed evita anche sottotrattamenti'

Read more »