Giuseppe Bergomi sulla sconfitta di Juventus-Fiorentina e strategia mercato

Giuseppe Bergomi commenta la sconfitta della Juventus contro la Fiorentina e offre la sua opinione su Mister Luis Spalletti e le possibili strategie nel mercato.

dopo la sconfitta della Juventus in casa contro la Fiorentina e la conseguente possibile esclusione dalla prossima Champions League. Queste le sue dichiarazioni: "La Juventus almeno col Verona ha creato tanto e non ha concretizzato, mentre con la Fiorentina ho visto poche situazioni offensive pericolose e secondo me l'approccio alla partita da parte dei giocatori bianconeri è stato sbagliato".

Su mister Spalletti, Bergomi ha poi aggiunto: "La squadra di Spalletti, già dal calcio di inizio come abbiamo visto la settimana scorsa, va ad aggredire la partita ma contro la Fiorentina non l'ha aggredita e l'ha aspettata, pensando: 'Tanto, prima o poi, il gol glielo facciamo'. Invece la Fiorentina ha fatto la sua partita e ha fatto la sua prestazione, cioè si è messa lì come una squadra seria: la truppa di Vanoli ripartiva molto bene e la Juventus è andata in difficoltà".

Infine, una battuta sulle strategie sbagliate della Juve negli anni: "Nelle scelte iniziali e nella programmazione, il mercato ha dato poco a questa squadra, assolutamente troppo poco. A me piace come gioca la Juventus, come esalta gli esterni, è una squadra bella da vedere ma capisco la difficoltà nella finalizzazione e non so se i bianconeri stiano bene fisicamente in questo momento perché Yildiz quasi mai salta l'uomo, Kalulu non è quello di un mese fa e un po' di difficoltà ci sono.

Per me comunque è una sorpresa non vederla tra le prime quattro per il calcio che ha espresso





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giuseppe Bergomi Juventus-Fiorentina Luis Spalletti Campionato UEFA Giocatore Migliorazione Poco Mercato Strategia Sport Strategia Mercato Tr Presenta Ferons R Ego

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Serie A: in campo Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Como Parma DIRETTA e FOTOAlle 12 i match in contemporanea per la corsa alla Champions League (ANSA)

Read more »

Campo Juventus-Fiorentina, news in ItalianNews about Juventus and Fiorentina match, players' trainings, team formations, and other updates.

Read more »

Ndour gela lo Stadium: Fiorentina, in vantaggio sulla Juventus, ma che errore di Di GregorioSi sblocca la partita allo Stadium, con la Fiorentina che passa in vantaggio contro la Juventus grazie al gol di Cher Ndour.

Read more »

Infortunio per Parisi in Juventus-Fiorentina: costretto a lasciare il campo in barellaFabiano Parisi ha riportato un infortunio al ginocchio nel corso di Juventus-Fiorentina: per lui si è reso necessario l'intervento della barella

Read more »