Giuseppe Carrubba, operaio e scrittore: la vita e le lotte di un combattente della classe

Il percorso di Giuseppe Carrubba, da operaio alla Chicago Bridge a autore di memorie sindacali. La sua battaglia per i diritti dei lavoratori e la forza della parola scritta come arma politica.

Giuseppe Carrubba, noto anche come Pippo, nasce a Riesi, in provincia di Caltanissetta, il 12 novembre 1938, entrando fin dal principio in una vita segnata da grandi difficoltà e da una forte coscienza di classe. Figlio di una famiglia umile, perde il padre Rosario durante la sua infanzia a causa di un tragico errore medico legato a una diagnosi di catalessi, evento che lo lascia orfano di padre appena pochi mesi dopo la nascita. Questa perdita precoce costringe la madre a trasferirsi a Palermo, dove inserisce il piccolo Pippo in un orfanotrofio, avviando così un percorso di crescita caratterizzato da spostamenti tra case di correzione e collegi, esperienze che il futuro scrittore definirà infelici ma fondamentali per la sua istruzione elementare e professionale.

Le origini siciliane e il trasferimento a Genova

La vita di Carrubba subisce una svolta significativa quando un suo fratello, già emigrato a Genova, accoglie Pippo e sua moglie, che in quel periodo era incinta del loro primo figlio. È in Liguria che il giovane operaio inizia la sua ricerca di impiego e, parallelamente, scopre la lotta politica, unendo la necessità di sopravvivenza economica all'impegno sindacale. La sua presenza sul territorio genovese si consolida con l'ingresso nella realtà industriale locale, dove diventerà un punto di riferimento per la classe lavoratrice, portando con sé l'eredità culturale e politica delle sue origini siciliane.

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Le lotte alla Chicago Bridge e il posto fisso

Nel 1968, Giuseppe Carrubba diventa protagonista delle intense lotte operaie presso la Chicago Bridge, una ditta subappaltatrice di Fincantieri situata a Sestri Ponente. Questa esperienza di resistenza sindacale viene raccontata nel suo primo libro intitolato "Il posto fisso", un testo che documenta le condizioni di lavoro e la battaglia per i diritti dei dipendenti. Grazie a queste mobilitazioni, Carrubba ottiene l'agognato posto fisso come saldatore, una stabilità che tuttavia non attenua il suo spirito critico e la sua capacità di denuncia, trasformando la fabbrica in un laboratorio di coscienza politica.

Le condizioni di lavoro e le denunce nei testi

Le condizioni di lavoro alla Chicago Bridge erano estremamente pericolose e degradanti, come descritto ampiamente nelle sue opere. Carrubba evidenzia come la saldatura dell'alluminio esponeva gli operai a rischi gravi: l'argon e la luce intensa della saldatura causavano gravi ustioni alla pelle esposta, mentre i gas e la polvere provocavano bruciore alla gola. Gli occhi degli operai subivano danni severi, tanto da richiedere l'intervento dell'ambulanza quando il dolore diventava insostenibile, descrivendo la sensazione come se ci fossero state inserite tonnellate di sabbia e sale. Inoltre, la gestione americana del lavoro era accusata di essere schiavistica, con sorveglianza costante attraverso capisquadra spie.

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La parola scritta come arma politica

Giorgio Moroni, nel libro "Scritture operaie" curato insieme a Marco Codebò ed edito da Milieu, sottolinea come Carrubba abbia scoperto il potere risuonante della parola scritta, definendola un'arma fondamentale. Carrubba, convinto comunista e fiero partigiano della comunità operaia, ha usato la scrittura per denunciare le ingiustizie, comunicare con le istituzioni e mantenere viva la memoria delle lotte. Ha pubblicato diverse raccolte di racconti, tra cui "Lettera al ministro" e "Il Gruppettaro" nel 1989, oltre a "Mi chiamavano sovversivo", dimostrando una costanza nella produzione letteraria finalizzata alla mobilitazione politica e alla consapevolezza di classe.

L'eredità culturale e il testamento politico

Giuseppe Carrubba muore all'Ospedale San Giacomo di Novi Ligure il 28 marzo 2020, a causa di una polmonite contratta durante la pandemia, lasciando un'eredità culturale e politica significativa. Tra le sue ultime opere spiccano "Tempi di cicoria amare nel XX secolo", che ricorda la sua infanzia siciliana con l'introduzione di don Andrea Gallo, e "Il volo della farfalla - Operai! Studenti! Uniti nella lotta!", considerato un testamento politico in dieci capitoli dedicati al periodo 1960-1969. La sua vita è stata un continuo processo di formazione umana e politica, che ha visto l'uso della scrittura come strumento di resistenza e di trasmissione della memoria operaia alle generazioni future.