Giuseppe Conti: L'IA nelle trattative commerciali e i limiti attuali

L'esperto Giuseppe Conti analizza il ruolo dell'intelligenza artificiale nelle contrattazioni aziendali, evidenziando i limiti per i grandi contratti e i vantaggi per i professionisti.

Giuseppe Conti, figura di spicco nel panorama della negoziazione aziendale, ha recentemente sottolineato come l'arte della trattativa rimanga prevalentemente umana, almeno per il momento. Nativo di Correggiano Calabro nel sud Italia e attualmente residente a Lausanne, Conti insegna nelle principali scuole di business europee, tra cui Bocconi University e London Business School. Per il secondo anno consecutivo, ha ricevuto un premio speciale da Global Gurus, l'organizzazione internazionale che riconosce i manager in diverse categorie, inclusa la negoziazione.

Limiti attuali dell'IA nei grandi accordi

L'intelligenza artificiale trova sempre più applicazioni anche nel campo della negoziazione, ma con limitazioni precise. L'azienda di Conti ha già lanciato agenti IA che assistono i clienti corporativi durante le trattative, sebbene il sistema operi in modo indipendente solo per acquisti di relatively modesta entità. Le grandi aziende non possono gestire manualmente ogni singola spesa, delegando quindi l'automazione a transazioni minori come quelle con fioristi o aziende di trasporto.

Also read CTCF Il Tavolo: Conti, Malgioglio e le pagelle di Casella

Per esempio, un algoritmo può inviare email a compagnie di trasporto per richiedere quotazioni per spedizioni specifiche, selezionando poi l'opzione migliore. Questo processo automatizzato genera risparmi modesti, intorno al 3%. Il software può persino programmare controproposte, come offrire esclusività in cambio di uno sconto aggiuntivo. Tuttavia, alla fine del 2026, l'IA è ancora incapace di gestire autonomamente contrattazioni di grande rilevanza. Alcune multinazionali hanno tentato questa strada senza successo, poiché a un certo livello entrano in gioco le relazioni umane.

Impatto sulle strategie e dati finanziari

Un algoritmo può fissare un prezzo favorevole, ma non può garantire il supporto necessario in caso di problemi urgenti. Mentre l'IA può valutare indicatori quantitativi o rating, non ha la capacità di percepire se un fornitore o un cliente mantenga effettivamente le promesse. Queste sfumature richiedono intuizione umana, un'area in cui l'intelligenza artificiale mostra ancora limiti significativi. Nonostante ciò, il futuro prossimo potrebbe portare evoluzioni rilevanti.

Advertisement

Conti incoraggia l'uso dell'IA per potenziare le capacità dei negoziatori umani, specialmente considerando la scarsità di tempo. Un agente IA può processare centinaia di informazioni, come contratti precedenti, indicatori di performance, registrazioni telefoniche e profili LinkedIn, in pochi minuti o ore. Questa capacità di sintesi permette di affrontare le trattative con una preparazione molto più approfondita e strategica.

Vantaggi concreti per i professionisti

L'uso strategico dell'intelligenza artificiale offre vantaggi misurabili nelle contrattazioni aziendali. In un caso pratico, un'analisi condotta da un agente ha rivelato che un fornitore richiedeva un aumento del 15%, nonostante il capo finanziario avesse dichiarato pubblicamente un aumento del 4,3%. Senza l'IA, sarebbe stato quasi impossibile reperire e utilizzare tale informazione per sfidare la richiesta. Come conferma anche un'analisi di Yadvinder Rana del Politecnico di Milano, l'uso dell'IA migliora i risultati mediamente del 42%.

Oltre all'ambito commerciale, l'IA può offrire consigli su come strutturare le proprie richieste salariali in base alle proprie competenze e al mercato. Tuttavia, per avere successo in qualsiasi tipo di negoziazione, sia essa professionale o politica, è fondamentale mantenere buone relazioni con le controparti e comprendere i loro interessi, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sul proprio obiettivo.