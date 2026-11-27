Il gruppo Luigi Lavazza e il suo presidente Giuseppe Lavazza hanno trionfato al Premio EY. Scopri i dettagli sulla vittoria, le altre categorie e l'impatto economico.

Giuseppe Lavazza, presidente del Consiglio di amministrazione del gruppo omonimo, ha ricevuto il titolo di EY L'Imprenditore dell'Anno a livello nazionale. Il riconoscimento premia il suo contributo all'evoluzione di un'azienda con oltre 130 anni di storia, consolidando la sua posizione tra i leader globali del settore caffé. La cerimonia è giunta alla sua XXIX edizione, dedicata a imprenditori che guidano il cambiamento in contesti incerti.

La vittoria di Lavazza e la storia del gruppo

La vittoria sottolinea come il caffè italiano sia riuscito a conquistare i mercati mondiali attraverso l'innovazione continua. Il gruppo ha mantenuto un forte legame con le proprie radici italiane pur espandendosi a livello internazionale. Questo percorso ha permesso di crescere senza mai perdere l'identità storica che ha caratterizzato l'azienda dalla sua fondazione. La strategia ha bilanciato tradizione e modernizzazione dei processi produttivi.

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Il ruolo dell'imprenditoria familiare italiana

Massimo Meloni, EY Italy Private Leader e Responsabile Italia del premio, ha evidenziato il ruolo cruciale delle imprese familiari nel tessuto economico nazionale. Secondo Meloni, queste aziende stanno dimostrando una notevole capacità di adattamento durante fasi di forte turbolenza economica. Hanno trasformato le difficoltà in opportunità di crescita, investendo fortemente in innovazione e nuovi modelli di business. Questa resilienza è considerata la linfa vitale del sistema Paese.

Altri premiati nelle categorie aziendali

Oltre al premio principale, EY ha assegnato riconoscimenti specifici per diverse categorie di eccellenza aziendale. Il gruppo Luigi Lavazza ha inoltre ottenuto il Premio EY Shape The Future nella sua seconda edizione. Questo riconoscimento valorizza progetti in grado di modellare il futuro generando un impatto positivo sulla società. La tazzina di caffè è stata celebrata come motore di innovazione e sostenibilità nel settore.

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Nella categoria Family Business è stato premiato Antimo Caputo, Amministratore Delegato dell'omonimo gruppo. Il premio celebra la custodia e la rinnovata storia di oltre un secolo del mulino di Napoli. L'azienda opera in oltre 80 Paesi mantenendo un forte legame territoriale. Nella categoria Innovation, Francesco Possati, presidente di Marposs Group, è stato premiato per il rinnovamento tecnico. La sua terza generazione ha esteso la precisione alla mobilità elettrica e ai semiconduttori.

I premi per leadership e sostenibilità

La categoria Leadership & Vision è andata a Riccardo Magni, fondatore e CEO di Magni Telescopic Handlers. Ha costruito un marchio con la gamma di sollevatori più ampia al mondo in meno di dieci anni. Nella categoria Sustainable Business Model, Ivana Ciabatti, fondatrice e CEO di Italpreziosi, ha ricevuto il premio. La sua azienda è oggi una Società Benefit e B Corp, integrando etica e profitto nel settore dei metalli preziosi.

La giuria, presieduta da Carlo Salvato dell'Università Bocconi, includeva esperti di spicco come Luca Garavoglia di Campari Group. Sono stati anche assegnati i premi Startup e Scaleup per imprese ad alto potenziale di crescita. Alessandra Accogli, CEO e Co-Founder di Sinergy Flow, ha vinto il premio Startup. La sua azienda applica la ricerca scientifica all'accumulo di energia a lunga durata per la transizione energetica.