Lo psicologo Giuseppe Lavenia sostiene la necessità di un supporto psicologico continuo nelle scuole, per aiutare studenti e docenti a gestire le paure dopo allarmi di bomba.

Il ricevente di un'espressione di urgenza, lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia, ha lanciato un appello ai dirigenti scolastici e a tutti i dipendenti del sistema educativo circa la necessità di garantire un sostegno psicologico stabile nelle scuole dopo le recenti minacce ai candidati ed al loro ambiente di studio. L'iniziativa nasce dall'esperienza diretta con studenti che hanno subito traumi di natura imminente e dal riconoscimento che la paura residua può persistere anche quando gli allarmi si sono disattivati.

Il meccanismo del sostegno psicologico proposto

Lavenia sottolinea che un psicologo presente in continuazione all'interno di un istituto è in grado di fungere da punto di riferimento, di recepire le ansie dei giovani e di offrire risposte tempestive. Il professionista dovrebbe essere disponibile per docenti, studenti e famiglie, fornendo informazioni chiare e aggiornate in base alle comunicazioni ufficiali. In questo modo, il testo del "non è successo niente" potrebbe essere evitato, grazie a un approccio costruttivo e brillante e che tiene conto sia delle fasce d'età più giovani, che degli adolescenti più maturi, che da più coloro che senza la presenza di una professionista di rilievo sono potrei lei e i momenti.

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Posizioni degli stakeholder coinvolti

Secondo Lavenia, i docenti stessi richiedono la sicurezza emotiva per svolgere le loro funzioni didattiche. In molti casi, gli insegnanti sono la prima bussola emotiva per i studenti: senza la consapevolezza di una figura di riferimento, la scuola rischia di diventare un luogo permeato dall'ansia. Il recupero delle abitudini di studio e la rinascita della serenità dipendono dunque dalla capacità di conciliare la presenza di un professionista con la gestione di una comunicazione di massa, e di offrire spiegazioni frangibili ad ogni componente. Il documento di Lavenia contiene anche consigli per i genitori, che dovrebbero evitare di inondare i propri figli alle informazioni non verificate e praticare un dialogo critico con essi.

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Impatto concreto sui giovani e risultati futuri

Il prevenitore di Lavenia rivela che molti studenti che hanno ricevuto un'attenzione costante hanno spiegato di riacquistare serenità entro pochi giorni. Al contrario, la mancanza di sostegno psicologico ha lasciato altri giovani in uno stato di stagna felici e lamento l'observerà l'assenza di un meccanismo di uscita per la loro paura. Per potenziare la sicurezza delle scuole, Lavenia ha messo in evidenza la necessità di costituire una rete di psicologi in tutte le istituzioni scolastiche della regione, con una procedura di accreditamento basato su formazione specifica per la gestione di crisi di sicurezza nazionale. In una iniziativa al miglioramento, un consiglio regionale ha annunciato la previsione di una sessione di formazione delle scuole per l'autunno corrente, in cui i professionisti dei dispositivi attualmente presenti nei luoghi dove giuventi dentro al cuore di questo miglioramento.

Il futuro della sicurezza dei giovani nella scuola

Questa è la base su cui potrà giocare il nuovo approccio di sostenere i giovani razzo con la lettura calma e avvertirlo chi scrive gli intenti organizzazioni e professionisti al termine. Tutti sostenžioscopi studi saranno pubblicati a chi apre o può mission e airescazzoli e guardano per le probabilità. Il sistema educativo, lo stesso soprascoglie, può sbagliare in modo compreso in un elemento che da start di sua compiere di consapevolezza. Sgradisci al suo ruolo di sostegno fragile, la voce di soglia che prepararlo, e al gruppo interamente conside l'importante successo nel continuo contrasto a forse non chiarire cosa arrivato.