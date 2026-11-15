Giuseppe Rossi: il rimpianto per la Nazionale e il peso degli infortuni

Giuseppe Rossi racconta al Corriere della Sera il rimpianto per la Nazionale, la carriera frenata dagli infortuni e la sua Academy negli Stati Uniti.

Giuseppe Rossi, ex attaccante della Nazionale italiana conosciuto come Pepito, ha raccontato al Corriere della Sera come vive oggi il suo rapporto con il calcio. Nell'intervista, l'ex centravanti spiega che il suo impegno principale è la Giuseppe Rossi Academy negli Stati Uniti, dove lavora con i giovani. Il calcio giocato, ammette, gli manca moltissimo.

Il ritratto che emerge è quello di un ex calciatore che ha accettato la fine della carriera da professionista, pur conservando un rimpianto legato alla maglia azzurra. Le sue parole mostrano un equilibrio tra la gratitudine per ciò che ha vissuto e la consapevolezza di non aver potuto esprimere fino in fondo il proprio talento.

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La Giuseppe Rossi Academy e la vita dopo il calcio

Rossi descrive la sua vita attuale come un equilibrio tra il lavoro con i giovani e la famiglia. Oltre all'Academy, il tempo libero è dedicato ai tre figli, che, secondo le sue parole, lo tengono sempre occupato.

Essere padre, sottolinea, è un'esperienza che vive con piacere e dedizione. Sul ritiro, il suo tono è di accettazione: ognuno di noi ha una data di scadenza, e per lui è giusto che sia così. Il calcio giocato resta però una mancanza forte, che non nasconde.

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Il rimpianto per la Nazionale e le Olimpiadi del 2008

Rossi non è mai riuscito a entrare nella lista dei grandi bomber azzurri, il sogno che coltivava fin da quando entrava a Coverciano e leggeva quei nomi. Ha detto di aver creduto davvero a quella possibilità, ma la convocazione non è arrivata. Resta, aggiunge, la gratitudine per quello che ha vissuto.

Il bilancio con la Nazionale è di trenta presenze e sette gol, a cui si aggiungono la partecipazione alla Confederations Cup e il titolo di capocannoniere alle Olimpiadi del 2008, l'ultima edizione a cui l'Italia ha partecipato. Per Rossi quella esperienza è stata un regalo che il calcio gli ha fatto.

Il rimpianto, però, è dichiarato apertamente. Sapere di aver potuto dare molto e non esserci riuscito per situazioni che non poteva controllare, afferma, fa sempre male. Con queste occasioni mancate convive anche l'assenza da Mondiali ed Europei.

Infortuni, Villarreal e Fiorentina: il picco della carriera

Gli anni intorno al 2012 e al 2014 rappresentano, per Rossi, il momento più alto e anche il più doloroso da ricordare. Con il Villarreal arrivò a segnare 32 gol, mentre alla Fiorentina sfiorava una rete a partita.

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In quel periodo si sentiva quasi inarrestabile, ma a fermarlo non furono gli avversari. Rossi indica negli infortuni l'unica cosa che lo ha davvero fermato nel calcio, e spiega di aver dovuto imparare a conviverci.

Proprio le lesioni hanno segnato il confine tra il talento che sentiva di possedere e la carriera che ha potuto realizzare. È un bilancio che Rossi affronta con franchezza, senza cercare alibi e senza nascondere la delusione per ciò che avrebbe potuto essere.