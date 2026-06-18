Giuseppe Saragat: il discorso all'Assemblea Costituente e il suo valore nella Maturità 2026

Il discorso di insediamento di Giuseppe Saragat come presidente dell'Assemblea Costituente nel 1946 è scelto come traccia per la prima prova dell'Maturità 2026, nell'anno dell'ottantesimo anniversario della Repubblica. L'analisi del testo storico-politico evidenzia i temi della democrazia, della libertà, della ricostruzione morale e dell'unità nazionale, riflettendo il ruolo centrale di Saragat nella transizione dal fascismo alla repubblica e la sua eredità di socialismo democratico ed europeista.

Giuseppe Saragat fu una figura di primo piano nella storia politica italiana, particolarmente noto per il suo ruolo di presidente dell' Assemblea Costituente nel 1946, in un contesto storico di profonda trasformazione del Paese.

Nato a Torino nel 1898, Saragat incarnò l'ideale del socialismo democratico, riformista ed europeista, prendendo le distanze sia dal comunismo che dalle correnti socialiste più vicine al Partito Comunista Italiano. La sua carriera politica iniziò con l'impegno antifascista, che lo portò all'esilio durante il regime, per poi tornare in Italia dopo la Liberazione e diventare uno dei protagonisti della nascita della Repubblica.

Il 2 giugno 1946, giorno del referendum istituzionale che sancì la fine della monarchia e l'avvento della repubblica, gli italiani elessero anche i componenti dell'Assemblea Costituente, incaricata di redigere la nuova Carta fondamentale. Saragat fu eletto deputato e, il 25 giugno 1946, assurto alla presidenza dell'Assemblea, guidando i lavori di un organo chiamato a ricostruire le istituzioni democratiche dopo vent'anni di dittatura fascista, la guerra e l'occupazione tedesca.

Il suo discorso d'insediamento, scelto come traccia per la prima prova dell'Maturità 2026 nell'anno dell'ottantesimo anniversario della Repubblica, ha un valore simbolico profondo, poiché apre la strada alla fondazione di una nuova architettura democratica del Paese. In quel periodo, Saragat guidò anche la scissione socialista di Palazzo Barberini nel 1947, che diede vita al Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, poi diventato Partito Socialista Democratico Italiano, segnando la sua chiara collocazione nel campo del riformismo, dell'europeismo e dell'atlantismo durante la Guerra Fredda.

La sua azione politica proseguì con vari incarichi ministeriali, tra cui quello di ministro degli Esteri, fino all'elezione a Presidente della Repubblica nel 1964, carica che mantenne fino al 1971. Il discorso di insediamento all'Assemblea Costituente sottolinea temi cruciali: la centralità della democrazia come esercizio di sovranità popolare dopo la dittatura, la libertà come conquista storica da difendere, la necessità di una ricostruzione morale e politica oltre che materiale, e l'unità nazionale come responsabilità comune tra forze politiche eterogenee come democristiani, comunisti, socialisti, liberali, repubblicani, azionisti e monarchici.

L'Assemblea Costituente rappresenta così il passaggio dall'Italia fascista a quella democratica, dalla monarchia alla repubblica, dalla guerra alla ricostruzione, e il discorso di Saragat rimane un invito alla responsabilità politica, al superamento delle divisioni e alla costruzione di istituzioni fondate su libertà, partecipazione e giustizia sociale





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