Giuseppe Sciacca: Cybersecurity, Italia fragilissima senza più risorse e ingegneri

Giuseppe Sciacca, fondatore ACN, denuncia la fragilità strutturale della cybersecurity italiana. Serve coordinamento, investimenti in ingegneri e autonomia operativa europea contro le minacce digitali.

Giuseppe Sciacca, ex amministratore delegato di Vodafone e ex ministro all'Innovazione tecnologica e transizione digitale nel governo Draghi, è il padre fondatore dell'Agenzia nazionale per la cybersecurity. L'uomo che, insieme all'ex banchiere centrale e a Franco Gabrielli, allora autorità delegata all'intelligence, istituì nel 2021 la struttura destinata a difendere le reti informatiche, prevenire e contrastare gli attacchi hacker.

Manager giramondo ha un'idea precisa di ciò che servirebbe per mettere in sicurezza il Paese: più coordinamento, più risorse e più competenze, soprattutto giovani.

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Fragilità Strutturale e Priorità Infrastrutturali

Le recenti emergenze hanno fatto emergere un'enorme fragilità strutturale. Quando era ministro disse che l'Italia partiva molto indietro sul fronte della cybersicurezza. Cinque anni dopo, a che punto siamo? Non so bene perché sono andato via da tempo. Però le posso rispondere con quello che dico da sempre: dovremmo smettere di occuparci delle Pec e preoccuparci più delle infrastrutture.

In Italia abbiamo l'abitudine di privilegiare le cose formali, siamo specialisti in certificazioni di ogni tipo, e di trascurare la sostanza. Se parliamo di cybersecurity, credo si debbano distinguere tre mondi.

Il privato, che ha fatto dei progressi, ma non in modo omogeneo: le piccole e medie imprese sono ancora indietro, le grandi società - specie finanziarie - più avanti.

Le catene logistiche e transattive sono assai interconnesse. Abbiamo insomma una maggiore superficie di vulnerabilità.

Settore Pubblico e Ruolo dell'Agenzia Cybersecurity

È il pubblico, che temo sia ancor più a macchia di leopardo perché avrebbe bisogno di una protezione orchestrata e quindi di un'architettura delle infrastrutture informatiche, che invece non c'è.

Penso per esempio alla sanità, dove ogni regione fa per sé, o ai trasporti.

Perciò con il governo Draghi avevamo creato l'Agenzia nazionale che rappresenta, appunto, il terzo mondo: un'autorità di sicurezza cibernetica con capacità operative e tecniche molto forti, in grado di aiutare pubblico e privato, in maniera diversa.

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Carenza di Ingegneri e Necessità di Investimenti

Non sono in condizioni di esprimermi. Anche qui, ripeto: questo è un settore in cui servono più ingegneri e informatici, un po' meno giuristi ed economisti.

E io, purtroppo, appartengo alla seconda categoria.

Dopodiché con il Pnrr abbiamo dato una grande accelerazione.

L'Acn è stata lanciata in tempi brevi e nelle modalità previste.

Che però vanno seguite per anni.

C'è bisogno di risorse umane e finanziarie che con l'AI sono diventate ancor più necessarie perché gli attacchi sono cresciuti in scala e in profondità e i tempi per la reazione si sono ridotti.

Coordinamento Nazionale e Modello Britannico

una mancanza di coordinamento fra le diverse strutture cyber create in vari rami dello Stato che rende difficile combattere gli hacker, concorda?

Coordinare gli interventi in modo rapido, sul piano nazionale e internazionale, è fondamentale: siamo in presenza di minacce collegate che si diffondono a una velocità che quattro anni fa era impensabile.

Quindi, quel che posso dire è che nel 2021 l'Italia si è dotata di un nocciolo di difesa cyber su cui dobbiamo continuare a investire.

Per implementare il modello a cui allora ci ispirammo.

Il National cyber security center, una filiale del Servizio di sicurezza digitale inglese, che interfaccia regolarmente aziende ed enti pubblici.

Per farlo crescere e funzionare ci vogliono però tante professionalità, altrettante risorse e almeno dieci anni di lavoro, non basta un solo Pnrr.

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Autonomia Operativa e Strategia Europea

Quando si è insediato, il governo Meloni ha abolito il ministero all'Innovazione tecnologica e al digitale, spezzettandone i compiti tra tanti dicasteri.

Lei aveva raccomandato il contrario, e di mantenere un forte presidio a Palazzo Chigi.

È stato un errore?

Sono scelte politiche insindacabili.

Quando il governo Draghi decise di confermare il ministero dell'Innovazione e di ampliarne le attribuzioni, ci eravamo ispirati alla Grecia, che nel campo digitale aveva fatto passi da gigante.

Perché la differenza non è come lo chiami, la fanno le persone, le loro conoscenze e competenze.

Cloud, reti, software, AI: in Italia gran parte delle infrastrutture digitali dipendono da tecnologie e fornitori stranieri.

Non è un rischio per la sicurezza nazionale?

È un argomento affrontato da Mario Draghi nel rapporto sulla competitività.

In un mondo ideale nessuno vorrebbe dipendere dagli altri, nella realtà però nessuno può essere indipendente, salvo Usa e Cina.

Occorre allora mettere in campo una strategia che consenta di raggiungere un'autonomia operativa selettiva, su aree più delicate.

Ma la sovranità digitale va sviluppata a livello europeo: siamo tutti troppo piccoli, ogni singolo Paese da solo non ce la può fare.

È giusto usare l'intelligenza artificiale o i chip americani, ma dobbiamo anche sostenere le nostre aziende europee che producono chip, modelli o applicativi più specializzati, con i quali sviluppare rapporti commerciali più bilanciati di quelli attuali.

In questo senso un esempio di buon investimento del governo è la Silicon box a Novara, o le gigafactories AI europee.