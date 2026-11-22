Giuseppe Succu, fedele collaboratore, ha scoperto il corpo dell'ex capo della polizia De Gennaro a Fonteblanda. Ecco i dettagli dell'investigazione e le dichiarazioni.

Giuseppe Succu, fedele collaboratore dell'ex capo della polizia Vittorio De Gennaro, è l'uomo che ha scoperto il corpo senza vita del "poliziotto di ferro" sabato mattina. L'evento si è consumato presso la dependance di Villa Carolina, situata nella tenuta delle Querciolaie a Fonteblanda. Succu, originario della Sardegna ma residente nella frazione da oltre quarant'anni, ha chiamato immediatamente i Carabinieri dopo non aver ricevuto risposta dall'ex alto funzionario.

Scoperta del corpo e prime dichiarazioni

Giuseppe Succu ha dichiarato agli investigatori del reparto operativo della compagnia di Grosseto di non aver forzato l'accesso. Ha ripetuto più volte la frase: non ho aperto la porta, non sono entrato. Succu possedeva le chiavi e il telecomando del cancello, pertanto ha potuto entrare liberamente nella proprietà. Una volta constatato il mancato riscontro alle chiamate telefoniche, ha iniziato a ispezionare il podere tra la residenza centrale e i magazzini.

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Storia di lealtà e collaborazione

La figura di Giuseppe Succu è strettamente legata a quella di Vittorio De Gennaro fin dalla fine degli anni Novanta. Lavorava per un'azienda agricola della zona quando il proprietario lo presentò all'ex capo della polizia, appassionato di equitazione. Inizialmente incaricato della cura dei cavalli, il rapporto è evoluto in una collaborazione continua e solida, resa ancora più forte dalla tenacia e dalla fiducia reciproca. Succu è sempre stato il fattore di fiducia della tenuta, gestendo l'azienda con dedizione.

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Impatto sulla vita privata e familiare

Nonostante l'anzianità e alcuni problemi di salute negli ultimi anni, Giuseppe Succu non si è mai tirato indietro dalle esigenze lavorative. La perdita di Vittorio De Gennaro rappresenta un colpo duro per l'uomo, che ha avuto un mancamento al momento della scoperta. Anche la figlia di Succu è stata coinvolta nella gestione dell'emergenza, mostrando fermezza nel rifiutare intrusioni non necessarie, pur esprimendo il proprio dolore per la scomparsa di un uomo a cui è rimasto fedele.

Indagini e prossimi sviluppi

Le indagini stanno valutando il ruolo di Giuseppe Succu come punto di riferimento nella gestione delle questioni postume. Le testimonianze raccolte dai Carabinieri a Fonteblanda sembrano indicare che l'uomo desideri continuare a operare senza che la scomparsa dell'ex capo della polizia alteri la sua vita o la sua professione. La situazione resta in evoluzione, con le autorità che verificano ogni dettaglio per comprendere le circostanze esatte della scomparsa.