Giuseppina Di Foggia lascia Terna e rinuncia a 7 milioni di euro

L'amministratore delegato di Terna, Giuseppina Di Foggia, si dimette e rinuncia a un'indennità di fine rapporto di oltre 7 milioni di euro, subordinatamente alla nomina a presidente di Eni. Igor De Biasio assumerà ad interim le sue funzioni.

Giuseppina Di Foggia si dimette dalla carica di amministratore delegato e direttore generale di Terna , una decisione che segna una svolta significativa per la società energetica italiana.

La notizia, resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale dell'azienda, rivela un accordo per la cessazione anticipata del suo mandato, con effetto a partire dal 5 maggio 2026. Un elemento particolarmente rilevante di questa transizione è la rinuncia da parte di Di Foggia a un'indennità di fine rapporto che superava i 7 milioni di euro, una cifra considerevole che sottolinea la portata dell'accordo raggiunto.

La rinuncia è strettamente legata alla sua potenziale nomina a presidente del consiglio di amministrazione di Eni, un ruolo che, se confermato, comporterebbe la perdita del diritto all'indennità integrativa di fine rapporto prevista per la posizione di direttore generale, quantificata in circa 7,19 milioni di euro. L'accordo è stato attentamente valutato e approvato dal consiglio di amministrazione di Terna, con il supporto attivo del Comitato remunerazione e nomine e del Comitato operazioni con parti correlate, a dimostrazione della complessità e della delicatezza della situazione.

Terna ha inoltre precisato che, al momento attuale, Di Foggia detiene un pacchetto di 84.871 azioni della società, acquisite attraverso il Piano di Performance Share 2022-2026. Oltre alla rinuncia all'indennità integrativa, è previsto un trattamento di fine mandato per la carica di amministratore delegato pari a 108.750 euro lordi, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci nel corso della prossima riunione del 12 maggio.

A questo importo si aggiungeranno le competenze di fine rapporto e le eventuali somme dovute in relazione ai diritti maturati nell'ambito dei sistemi di incentivazione a breve e lungo termine, il tutto in piena conformità con la politica di remunerazione aziendale. Un aspetto cruciale dell'accordo è l'assenza di vincoli di non concorrenza successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, il che significa che Di Foggia non riceverà alcun corrispettivo a titolo di compensazione per tale clausola.

In attesa della nomina di un nuovo amministratore delegato, il presidente Igor De Biasio assumerà temporaneamente le responsabilità e i poteri necessari per la gestione operativa della società. De Biasio eserciterà queste prerogative con gli stessi limiti e le stesse autorizzazioni precedentemente attribuite all'amministratore delegato, garantendo così la continuità aziendale fino all'assemblea dei soci del 12 maggio.

Questa fase di transizione è considerata cruciale per Terna, in quanto l'azienda si prepara ad affrontare nuove sfide nel settore energetico in continua evoluzione. La decisione di Di Foggia e la sua rinuncia all'indennità di fine rapporto sono state interpretate da molti come un segnale di integrità e responsabilità, in un momento in cui la governance aziendale e la trasparenza sono diventate temi centrali nel dibattito pubblico.

L'attenzione si concentra ora sulla nomina del nuovo amministratore delegato e sulla definizione della strategia futura di Terna, con l'obiettivo di consolidare la sua posizione di leadership nel mercato italiano dell'energia e di contribuire alla transizione verso un sistema energetico più sostenibile e innovativo. La rinuncia all'indennità, inoltre, potrebbe avere un impatto positivo sull'immagine dell'azienda e sulla percezione pubblica della sua gestione





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