Giusina Battaglia annuncia azioni legali contro social e tv che sfruttano il dolore per la morte di Sergio. La chef palermitana denuncia la mancanza di regole online.

Giusina Battaglia, nota chef e blogger palermitana, ha annunciato l'avvio di un percorso legale contro l'uso improprio delle sue immagini e di quelle del marito defunto. La decisione arriva a seguito di un violento attacco alle pagine social che hanno sfruttato il lutto per ottenere visibilità.

Denuncia contro la spettacolarizzazione del dolore online

La premessa al video pubblicato da Battaglia è stata un appello educato ma fermo, scritto direttamente dalla stessa autrice per accompagnare le immagini. Ha definito il messaggio un atto di denuncia contro chi continua a postare foto del marito, Sergio, scomparso nel weekend compreso tra il 17 e il 18 ottobre scorsi. La chef ha spiegato di non aver mai desiderato rendere pubblico un tema così doloroso, ma si sente costretta a intervenire per tutelare la propria privacy e quella della famiglia.

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Battaglia ha puntato il dito contro le pagine social, in particolare Facebook e Instagram, che contano centinaia di migliaia di follower e pubblicano quotidianamente contenuti estratti dai suoi momenti di lutto. Secondo la professionista, questi utenti estraggono fotogrammi in cui piange o diffondono immagini trovate in circostanze non chiare, allo scopo di suscitare pena nel pubblico. L'obiettivo dichiarato da molti di questi account sembra essere quello di ottenere click e alimentare una morbosità generalizzata, trasformando il dolore altrui in merce di scambio digitale.

Reazioni del pubblico e accusa di arricchimento indebito

La ripetizione incessante di questi contenuti sta portando molte persone a stancarsi della situazione, sfociando in reazioni come "Basta, non sei l'unica, fattene la ragione". Battaglia dichiara di comprendere perfettamente tale frustrazione, riconoscendo che la monotonia della narrazione finisce per infastidire anche gli osservatori più empatici. Per questo motivo ha scelto di affidarsi a un avvocato, sostenendo che non sia corretto utilizzare l'immagine di una persona defunta per fini personali, spesso finalizzati all'arricchimento o alla crescita numerica delle proprie pagine online.

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Ha precisato di non voler nominare esplicitamente i responsabili per non dare loro ulteriore visibilità, ma ha ribadito con fermezza il suo orrore per questa spettacolarizzazione. Ha sottolineato un pericoloso corto circuito mediatico, dove alcuni utenti arrivano a credere che siano lei stessa a pubblicare quei post, distorcendo la realtà dei fatti e la sua intenzione di riservatezza. La situazione attuale, secondo la chef, è paragonabile al far west, in assenza di vigilanza e di regole chiare che proteggano i cittadini dai abusi di potere digitale.

Critiche ai media tradizionali e ai colleghi

Il fuoco delle critiche di Battaglia si estende anche ai siti di informazione tradizionali e ai programmi televisivi. Ha lamentato che in passato, quando cercava spazi per promuovere il proprio lavoro o il suo libro, nessuno le aveva prestato attenzione. In questo periodo di fragilità, invece, le stesse testate realizzano post con milioni di visualizzazioni, estrapolando i passaggi più tristi dei suoi discorsi. Ha rivolto un duro rimprocco agli amici e ai colleghi che hanno partecipato a questa narrazione, dicendo loro di vergognarsi e di lasciare in pace chi ha bisogno di serenità.

L'annuncio della causa legale arriva a giorni dalla scomparsa improvvisa di Sergio, ex cameraman che ha avuto un ruolo decisivo nel percorso professionale della moglie. Durante la pandemia, riprendendola mentre cucinava in casa, ha dato il via alla fama che l'ha portata fino alla televisione. Dopo la partecipazione al programma È sempre mezzogiorno venerdì 30 ottobre, dove Antonella Clerici l'ha accolta con affetto, Battaglia ha chiarito la sua direzione.

Torna Piedone e il messaggio di forza per i figli

Nonostante il dolore, la chef ha condiviso un video ringraziando la community per il sostegno ricevuto. Ha espresso la volontà di riprendere passo dopo passo la sua quotidianità e di rispettare gli impegni già fissati, convinta che Sergio non avrebbe voluto che li annullasse. Il messaggio è chiaro: non annulla i suoi lavori, perché lui non avrebbe voluto questo. La seconda stagione di Piedone, prevista su Sky, rappresenterà un nuovo capitolo, dove il cast anticipa scene d'azione che stupiranno, toccando corde più profonde e mostrando una resilienza che va oltre la semplice cronaca.