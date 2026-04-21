Giustizia e Migrazioni: le critiche al nuovo decreto sui rimpatri incentivati

Analisi dei risvolti etici e costituzionali dell articolo 30-bis, che introduce incentivi economici ai legali per i rimpatri volontari, mettendo a rischio il diritto di difesa e l equilibrio dei poteri.

Il recente panorama legislativo italiano è stato scosso dall introduzione dell articolo 30-bis, una norma che solleva interrogativi etici e giuridici profondi all interno della classe forense. La disposizione prevede incentivi economici fino a 615 euro per pratica destinati agli avvocati che spingono i propri assistiti stranieri verso il rimpatrio volontario , ipotizzando una sinergia operativa con il Consiglio nazionale forense.

Parallelamente, il governo ha deciso di limitare significativamente il ricorso al gratuito patrocinio nei casi di opposizione ai provvedimenti di espulsione. Queste misure sono state accolte con forte preoccupazione da gran parte della categoria, che percepisce il provvedimento come un attacco al mandato difensivo. Molti professionisti si sentono umiliati, trattati come figure dedite allo sfruttamento della vulnerabilità altrui, piuttosto che come garanti del diritto. Il timore diffuso è che l avvocato venga indotto a strumentalizzare la fiducia del proprio assistito, omettendo la prospettazione di percorsi di regolarizzazione alternativi al rimpatrio, pur di ottenere un vantaggio economico, compromettendo così l integrità deontologica della professione legale. Da una prospettiva più ampia, tali interventi non appaiono come semplici soluzioni gestionali, ma come tasselli di una strategia che mira a erodere i principi fondanti del sistema democratico. Gli esperti sollevano critiche aspre verso l operato dell esecutivo, definendo queste manovre come parte di una deriva illiberale che punta a indebolire le garanzie costituzionali. Nonostante la propaganda governativa presenti il Patto Ue su migrazione e asilo come una risoluzione definitiva, la realtà descritta dai giuristi è ben diversa: il Patto viene visto come uno strumento che, anziché risolvere le criticità, fornisce leve aggiuntive per manipolare il diritto d asilo. La tecnica legislativa a mitraglia utilizzata dal governo testimonia l inefficacia strutturale delle norme proposte, le quali finiscono per svuotare di significato l attività giurisdizionale. Limitare il gratuito patrocinio significa, in ultima analisi, privare il cittadino straniero di un arma fondamentale per controbilanciare lo strapotere della pubblica amministrazione, rendendo il ricorso un atto puramente formale e privo di una reale efficacia difensiva. La situazione appare critica anche sotto il profilo dei contrappesi democratici. Il dibattito politico ruota attorno al rischio che il sistema giudiziario venga depotenziato, creando uno squilibrio insostenibile tra l iniziativa governativa e la capacità del cittadino di impugnare atti amministrativi arbitrari o illegittimi. Nonostante l auspicio di un intervento correttivo da parte del Quirinale, la sfiducia nell attuale clima istituzionale rimane elevata, data la mancanza di segnali di inversione di tendenza rispetto a precedenti provvedimenti controversi. Viene inoltre evidenziato come il meccanismo del diritto speciale crei una spaccatura all interno dell avvocatura stessa, esponendo i professionisti che operano con le fasce più fragili alla tentazione della speculazione economica. In questo contesto, l integrità del sistema è messa a dura prova da una classe politica che, invece di tutelare i diritti, appare intenta a costruire barriere che isolano il cittadino vulnerabile dalla protezione offerta dalla legge, trasformando il dovere difensivo in un operazione di mera gestione amministrativa del fenomeno migratorio





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