Giustizia, il nodo dell'abuso d'ufficio divide la coalizione di centrosinistra

La coalizione di centrosinistra è divisa sul ripristino del reato di abuso d'ufficio e sui decreti sicurezza. Un incontro a Bologna cerca di colmare le distanze tra Pd, M5S e Verdi.

Il programma della coalizione di centrosinistra affronta una fase critica con la questione della giustizia, un pilastro ancora da definire dopo l'incontro previsto per il 6 novembre a Bologna. Elly Schlein discuterà con i responsabili giustizia della coalizione il tema dell' abuso d'ufficio, reato abolito dal governo Meloni ma che continua a dividere gli alleati. La discussione coinvolge direttamente le posizioni del Partito Democratico, del Movimento 5 stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra.

Posizioni contrastanti sull'abuso d'ufficio

Il Movimento 5 stelle mantiene una linea netta e intransigente, chiedendo il pieno ripristino del reato di abuso d'ufficio. Giuseppe Conte sostiene che sia necessario intervenire contro quella che definisce una giustizia a doppio binario, benevola verso i potenti e inflessibile verso i cittadini comuni. Alleanza Verdi e Sinistra segue integralmente questa stessa direzione politica, sostenendo la tesi del partito di Conte senza riserve.

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In netto contrasto si colloca +Europa, guidato da Riccardo Magi, che esprime forte scetticismo. Il partito sottolinea di essere per la depenalizzazione e non per la reintroduzione di vecchi reati, mantenendo una posizione di principio opposta al ripristino totale. Anche Italia Viva non sembra allinearsi con la richiesta di reintroduzione immediata, creando un quadro politico frammentato su questo specifico punto normativo.

Dilemma del Partito Democratico e responsabilità dei sindaci

Il Partito Democratico si trova nella posizione più complessa, cercando un equilibrio delicato tra principi legali e sensibilità politica interna. Un parlamentare esperto della materia spiega che, sebbene sia accettabile una legge per punire gli abusi palesi di potere, il reato non può tornare nelle sue forme precedenti. Questa cautela deriva anche dalla preoccupazione che la reintroduzione possa avere ripercussioni negative sui sindaci di centrosinistra, molti dei quali potrebbero reagire male a una normativa così restrittiva.

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Si sta quindi cercando una formula intermedia che sanzioni solo gli abusi evidenti, come un sindaco che firma una delibera per arricchire un amico, lasciando correre i casi meno gravi. Parallelamente, il tema della responsabilità dei sindaci rimane spinoso, evidenziato dalla condanna di Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, per i disordini di piazza San Carlo del 2017. L'accusa riguardava la mancata vigilanza durante una partita che causò due morti e oltre milleferiti, un evento che ha messo in imbarazzo i 5 stelle.

Synthesis sui decreti sicurezza e riforme carcerarie

Sul fronte dei decreti sicurezza emanati dal governo Meloni, tutta la coalizione converge nella richiesta di cancellazione dei nuovi reati introdotti. Alleanza Verdi e Sinistra punta all'eliminazione immediata di tutti e otto i decreti, sperando nell'intervento già al primo o secondo Consiglio dei ministri. Il Partito Democratico, invece, suggerisce un approccio graduale, partendo dall'abrogazione simbolica del reato di rave party e dando priorità alle norme più pericolose contro i cortei.

Le divergenze emergono chiaramente sulla gestione delle carceri: +Europa propone un tetto ai detenuti, un'ipotesi definita indigeribile dai 5 stelle, che rifiutano qualsiasi forma di indulto o amnistia. Il Partito Democratico, consapevole dell'impossibilità di portare dalla sua parte i 5 stelle su questo punto, si arrende in partenza. Tuttavia, è stata trovata un'intesa sulle comunità per i detenuti a fine pena, un accordo che richiede ulteriore lavoro parlamentare per essere tradotto in legge concreta.

Prospettive future e ripartizione ministeriale

L'incontro bolognese del 6 novembre rappresenta un momento decisivo per chiarire queste divisioni o consolidare un compromesso. Nel Partito Democratico è maturata una consapevolezza strategica riguardo alla futura distribuzione degli incarichi governativi. Se Elly Schlein vincesse le primarie e la coalizione le elezioni, il Ministero della Giustizia dovrebbe andare ai 5 stelle.

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Questa decisione deriva dalla logica politica che alcuni ministeri importanti andranno necessariamente al movimento di Conte, poiché il Partito Democratico non potrebbe assorbire tutte le deleghe chiave. La strada da percorrere per chiudere questa porzione di programma è ancora lunga, e l'esito dell'incontro a Bologna potrebbe determinare se le differenze attuali si trasformeranno in un testo unico coerente o accentueranno le fratture interne alla coalizione di centrosinistra.